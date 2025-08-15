ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Путин дважды цинично "не услышал" вопрос об убийстве мирных украинцев

Анкоридж, Пятница 15 августа 2025 22:45
UA EN RU
Путин дважды цинично "не услышал" вопрос об убийстве мирных украинцев Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российский диктатор Владимир Путин проигнорировал вопросы журналистов об убийстве гражданских в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию встречи российского диктатора Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом.

После того, как Трамп и Путин приземлились на военной базе США Элмендорф-Ричардсон, они прямо на взлетно-посадочной полосе пожали друг другу руки и подошли чуть ближе к журналистам.

Одна из журналисток спросила Путина, прекратит ли он убийства гражданских.

В ответ Путин сделал жест, якобы он не услышал вопрос.

Чуть позже, когда два лидера прибыли на место встречи, диктатору задали такой же вопрос об убийстве мирных украинцев. Он снова сделал вид, будто ничего не слышит.

Также Путина спросили, почему Трамп должен ему верить. Ответа главы Кремля не было слышно на трансляции.

Путин дважды цинично &quot;не услышал&quot; вопрос об убийстве мирных украинцевФото: российский диктатор Владимир Путин пытался перекричать журналистов, отвечая на их вопрос (Getty Images)

Встреча Трампа с Путиным

Напомним, президент США Дональд Трамп сегодня, 15 августа, впервые встретился с российском диктатором Владимиром Путиным во время своего второго президентского срока.

По словам Трампа, его цель - это добится какой-либо формы перемирия между Украиной и Россией. Если этого не произойдет, он останется недовольным.

Все детали встречи Путина и Трампа - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Дональд Трамп Аляска Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости
Трамп сказал, чего хочет от Путина и что "не сделает его довольным"
Трамп сказал, чего хочет от Путина и что "не сделает его довольным"
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия