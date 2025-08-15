ua en ru
Пт, 15 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Путін двічі цинічно "не почув" питання про вбивство мирних українців

Анкоридж, П'ятниця 15 серпня 2025 22:45
UA EN RU
Путін двічі цинічно "не почув" питання про вбивство мирних українців Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російський диктатор Володимир Путін проігнорував запитання журналістів про вбивство цивільних в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Після того, як Трамп і Путін приземлилися на військовій базі США Елмендорф-Річардсон, вони просто на злітно-посадковій смузі потиснули один одному руки і підійшли трохи ближче до журналістів.

Одна з журналісток запитала Путіна, чи припинить він вбивства цивільних.

У відповідь Путін зробив жест, нібито він не почув запитання.

Трохи пізніше, коли два лідери прибули на місце зустрічі, диктатору поставили таке саме запитання про вбивство мирних українців. Він знову зробив вигляд, ніби нічого не чує.

Також Путіна запитали, чому Трамп має йому вірити. Відповіді голови Кремля не було чутно на трансляції.

Путін двічі цинічно &quot;не почув&quot; питання про вбивство мирних українцівФото: російський диктатор Володимир Путін намагався перекричати журналістів, відповідаючи на їхнє запитання (Getty Images)

Зустріч Трампа з Путіним

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп сьогодні, 15 серпня, вперше зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним під час свого другого президентського терміну.

За словами Трампа, його мета - це домогтися будь-якої форми перемир'я між Україною і Росією. Якщо цього не станеться, він залишиться незадоволеним.

Всі деталі зустрічі Путіна і Трампа - в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Дональд Трамп Аляска Зустріч Трампа та Путіна Війна в Україні
Новини
Трамп сказав, чого хоче від Путіна і що "не зробить його задоволеним"
Трамп сказав, чого хоче від Путіна і що "не зробить його задоволеним"
Аналітика
Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Прорив чи авантюра? Що відбувається під Добропіллям і куди цілить Росія