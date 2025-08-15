Путін двічі цинічно "не почув" питання про вбивство мирних українців

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію зустрічі російського диктатора Володимира Путіна з президентом США Дональдом Трампом.

Після того, як Трамп і Путін приземлилися на військовій базі США Елмендорф-Річардсон, вони просто на злітно-посадковій смузі потиснули один одному руки і підійшли трохи ближче до журналістів.

Одна з журналісток запитала Путіна, чи припинить він вбивства цивільних.

У відповідь Путін зробив жест, нібито він не почув запитання.

Трохи пізніше, коли два лідери прибули на місце зустрічі, диктатору поставили таке саме запитання про вбивство мирних українців. Він знову зробив вигляд, ніби нічого не чує.

Також Путіна запитали, чому Трамп має йому вірити. Відповіді голови Кремля не було чутно на трансляції.

Фото: російський диктатор Володимир Путін намагався перекричати журналістів, відповідаючи на їхнє запитання (Getty Images)