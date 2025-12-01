Путин поручил создать "зону безопасности" вдоль границы с Украиной
Российский диктатор Владимир Путин на совещании с военными заявил о необходимости "создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
Путин объявил о "создании зоны безопасности вдоль границы с Украиной в районе ответственности группировки "Север".
Российские СМИ объясняют, что под этим якобы понимается необходимость взятия под контроль районов Харьковской, Сумской и Черниговской областей, граничащих с РФ.
В воскресенье, 30 ноября российский диктатор получил от своих генералов доклады о якобы захвате РФ городов Покровск в Донецкой области и Волчанск в Харьковской области.
Представитель главы Кремля Дмитрий Песков добавил, что командование российской армии доложило главе Кремля и о результатах ведения наступательных действий на других направлениях.
Какие населенные пункты "захватил" Путин
Как писало РБК-Украина, 1 декабря президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что, несмотря на заявления РФ, украинские защитники вычистили из Купянска почти всех оккупантов.
Ранее, 26 октября российские генералы сообщили диктатору о том, что на некоторых направлениях украинские войска якобы "попали в окружение". Среди "окруженных" городов упоминался и Купянск, причем Путин даже хотел пригласить в город "представителей СМИ".
Недавно главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что украинские военные в течение последней недели активно уничтожали россиян в Покровске. От врага зачищено более трети города.
По словам Сырского, руководство России распространяет фейки о ситуации в Купянске.
В то же время в ISW объяснили, зачем Путин врет о "неизбежном крахе" линии фронта в Украине. Подробности об этом - в материале РБК-Украина.