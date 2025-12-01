Путин поручил создать "зону безопасности" вдоль границы с Украиной

Российский диктатор Владимир Путин на совещании с военными заявил о необходимости "создания зоны безопасности вдоль границы с Украиной".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Путин объявил о "создании зоны безопасности вдоль границы с Украиной в районе ответственности группировки "Север".

Российские СМИ объясняют, что под этим якобы понимается необходимость взятия под контроль районов Харьковской, Сумской и Черниговской областей, граничащих с РФ.

В воскресенье, 30 ноября российский диктатор получил от своих генералов доклады о якобы захвате РФ городов Покровск в Донецкой области и Волчанск в Харьковской области.

Представитель главы Кремля Дмитрий Песков добавил, что командование российской армии доложило главе Кремля и о результатах ведения наступательных действий на других направлениях.