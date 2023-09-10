Путин не будет перекраивать карту как ему вздумается, - Трюдо о псевдовыборах

Глава канадского правительства решительно осудил российские псевдовыборы на оккупированных территориях Украины. Он подчеркнул, что Путин и приспешники российского режима будут отвечать за свои действия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Он отметил, что попытка российского диктатора провести так называемые выборы на оккупированных украинских территориях – это циничная попытка легитимировать военное завоевание под видом демократии. Трюдо заявил, что Канада никогда не признает результаты этих фиктивных "выборов".

"Фальшивый выбор, предлагаемый жителям Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также АР Крым и города Севастополь, является покушением на суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Эти фиктивные выборы являются серьезными нарушениями международного права, включая Устав ООН", - сказал глава правительства Канады.

Трюдо добавил, что его страна будет продолжать поддерживать Украину сколько угодно.

"Путин не будет перекраивать карту, как ему вздумается, и территория Украины останется украинской", - отметил канадский лидер.

Псевдовыборы на оккупированных территориях Украины

Российские захватчики в очередной раз решили провести незаконные фейковые выборы на оккупированных территориях 10 сентября. Постпред Украины при ООН призвал международное сообщество ввести жесткие санкции против России в ответ на подобные действия.

В Германии отметили, что псевдовыборы являются обычной пропагандистской акцией, которую Берлин не будет признавать. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, таким образом террористы хотят усилить свои незаконные претензии на оккупированные территории.