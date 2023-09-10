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Путін не буде перекроювати карту як йому заманеться, - Трюдо про псевдовибори

Канада, Неділя 10 вересня 2023 00:29
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Путін не буде перекроювати карту як йому заманеться, - Трюдо про псевдовибори Фото: прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Очільник канадського уряду рішуче засудив російські псевдовибори на окупованих територіях України. Він наголосив, що Путін і поплічники російського режиму відповідатимуть за свої дії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.

Він зазначив, що спроба російського диктатора провести так звані вибори на окупованих українських територіях є цинічною спробою легітимізувати військове завоювання під виглядом демократії. Трюдо заявив, що Канада ніколи не визнає результати цих фіктивних "виборів".

"Фальшивий вибір, який пропонується жителям Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також АР Крим та міста Севастополь, є замахом на суверенітет, територіальну цілісність і незалежність України. Ці фіктивні вибори є серйозними порушеннями міжнародного права, включаючи Статут ООН", - сказав глава уряду Канади.

Трюдо додав, що його країна продовжуватиме підтримувати Україну скільки завгодно.

"Путін не буде перекроювати карту як йому заманеться, і територія України залишиться українською", - зазначив канадський лідер.

Псевдовибори на окупованих територіях України

Російські загарбники вкотре вирішили провести незаконні фейкові вибори на окупованих територіях 10 вересня. Постпред України при ООН закликав міжнародне співтовариство запровадити жорсткі санкції проти Росії у відповідь на такі дії.

В Німеччині зазначили, що псевдовибори є звичайною пропагандистською акцією, яку Берлін не визнаватиме. А за словами держсекретаря США Ентоні Блінкена, таким чином терористи хочуть посилити свої незаконні претензії на окуповані території.

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