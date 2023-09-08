Причастные к "выборам" на оккупированных территориях люди попадут под санкции США, - Блинкен

Причастные к российским псевдовыборам на оккупированных территориях Украины рискуют попасть под санкции США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление государственного секретаря США Энтони Блинкена.

Блинкен назвал проведение псевдовыборов "пропагандистской мерой", с помощью которой Кремль хочет усилить свои незаконные претензии на оккупированные территории.

"Соединенные Штаты никогда не признают претензий РФ на какую-либо суверенную территорию Украины, и мы напоминаем лицам, которые могут поддержать российские фиктивные выборы в Украине, в том числе путем участия в качестве так называемых "международных наблюдателей", что они могут попасть под санкции и визовые ограничения", - сказал он.

"Выборы" на оккупированных территориях

10 сентября РФ проведет выборы разного уровня, в том числе, и довыборы депутатов Госдумы, выборы глав ряда регионов и депутатов законодательных органов. В то же время они планируют провести псевдоголосование и на оккупированных территориях Украины.

Таким образом, РФ хочет показать оккупированные территории как свои "неотъемлемые части", отметили в британской разведке.

В ЦНС ранее отмечали, что оккупанты для этого привозят из РФ "активистов", политтехнологов и наблюдателей. Недавно же стало известно, что под эти даты вызвали из отпусков всех "полицейских" регионов.

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