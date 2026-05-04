Путин боится покушения дронами и переворота, а между силовиками нарастает конфликт, - СМИ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Важные истории ".

Как пишет издание, в их распоряжении оказался отчет разведки одной из стран ЕС о ситуации в Кремле. Документ передал источник, близкий к спецслужбам.

Отмечается, что с начала марта 2026 года Кремль обеспокоен утечками чувствительной информации, а также риском заговора или попытки переворота. В частности, Путин боится возможного покушения с использованием беспилотников, в частности со стороны представителей российской элиты.

Рост страха привел к значительному усилению мер безопасности вокруг российского диктатора.

Страхи Путина

Так, Федеральная служба охраны (ФСО), отвечающая за жизнь Путина, прибегла к:

введению двух уровней проверки для посетителей администрации президента РФ, включая полный досмотр сотрудниками ФСО;

существенному сокращению списка мест, которые регулярно посещает Путин: например, ни он, ни его семья больше не появляются в любимых ранее резиденциях в Подмосковье и на Валдае;

увеличение времени, которое Путин проводит в модернизированных бункерах, в частности, в Краснодарском крае. Он прятался в них еще с начала полномасштабной войны в Украине, теперь же не выходит неделями - пока российские пропагандисты крутят подготовленные заранее видеоматериалы;

отказа от организации поездок Путина на военную инфраструктуру: если в прошлом году Путин ездил на такие объекты часто, то в этом году - не появился там ни разу;

периодического отключения коммуникационных сетей в отдельных районах Москвы;

проведение сотрудниками ФСО масштабных рейдов с использованием кинологических подразделений, сотрудники службы также размещаются вдоль Москвы-реки, чтобы реагировать на возможные атаки беспилотников.

Кроме того, ФСО теперь контролирует и согласовывает любые информационные или медийные публикации с участием президента, опираясь на секретный президентский указ.

Сотрудникам, которые работают рядом с Путиным, теперь запрещено пользоваться мобильными телефонами, они обязаны использовать устройства без доступа в интернет.

Этим сотрудникам также запрещено пользоваться общественным транспортом - они передвигаются исключительно на транспорте ФСО. В домах поваров, фотографов и охранников установлены системы наблюдения.

Шойгу под подозрением

Главным "подозреваемым" в возможной подготовке госпереворота стал Сергей Шойгу, бывший министр обороны и с мая 2024 года - секретарь Совета безопасности Российской Федерации, который сохраняет значительное влияние в военном командовании.

В европейской разведке отмечают, что арест бывшего первого заместителя Шойгу, Руслана Цаликова, 5 марта 2026 года рассматривают как нарушение неформальных гарантий безопасности для элит, что ослабляет позиции Шойгу и повышает вероятность того, что он сам может стать объектом уголовного преследования.

Рост напряженности между силовыми структурами

Тема физической безопасности руководителей (офицеров) ВС РФ вызвала рост напряженности между представителями российских силовых структур.

После убийства генерал-лейтенанта Фаниля Сарварова в Москве 22 декабря 2025 года начальник Генерального штаба Валерий Герасимов предложил Путину созвать заседание постоянных членов Совета безопасности для обсуждения ситуации.

Однако Путин предпочел провести более узкое совещание, которое состоялось 25 декабря 2025 года, на следующий день после нового нападения на российских силовиков, произошедшего на том же месте, где произошло убийство Сарварова.

Согласно данным европейской разведки, во время этого совещания представители силовых структур перекладывали друг на друга ответственность за недостатки системы обеспечения безопасности, проявившиеся в свете атак украинских служб.

Герасимов подчеркнул, что эти атаки вызывают страх и дезорганизацию в рядах ВС РФ и резко упрекнул своих коллег из спецслужб за неспособность предвидеть их.

Начальник Генштаба также пожаловался на нехватку человеческих ресурсов для физической защиты офицеров в тылу и привлек внимание Путина к этому вопросу.

Директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, со своей стороны, оправдывался, подчеркивая невозможность системного предупреждения нападений.

Он упрекнул министра обороны РФ в отсутствии в рамках его ведомства спецподразделения, которое бы занималось физической защитой высших руководителей - по примеру других силовых структур.

Директор Росгвардии Виктор Золотов, в свою очередь, напомнил, что имеющиеся в его распоряжении ресурсы не могут выделяться на защиту офицеров министерства обороны.

Он также адресовал Герасимову рекомендации по оперативной безопасности для офицерского состава МО, чем вызвал гнев начальника Генштаба.

В завершение этого напряженного совещания Путин призвал участников к спокойствию, предложив изменить формат обсуждения. Он обязал участников встречи в течение недели прислать ему свои предложения по решению обсуждаемых проблем.

Усиление мер безопасности

После совещания Путин встретился с директором Федеральной службы охраны (ФСО) Дмитрием Кочневым, чья первоочередная задача заключается в обеспечении физической безопасности высших руководителей государства.

Было решено изменить внутренний регламент ФСО, расширив список лиц, находящихся под усиленной защитой этого ведомства.

Ранее такая защита распространялась только на самого Валерия Герасимова. Теперь же к числу усиленно охраняемых лиц были добавлены десять высокопоставленных генералов, в том числе три заместителя начальника Генерального штаба.

В разведке ЕС считают, что решение Путина, принятое по запросу Генштаба, демонстрирует политический вес Валерия Герасимова, которому удалось добиться успеха в этом "арбитраже", в то время как другим силовым структурам до сих пор не удавалось добиться расширения мандата ФСО в своих интересах.

Как отмечается в публикации, отдельные данные из отчета подтверждаются независимыми источниками. В частности, сообщается, что за масштабными отключениями интернета в Москве стоит Федеральная служба охраны, а не ФСБ, как предполагали ранее.

Также несколько источников подтверждают, что страх Путина перед заговором или переворотом усилился. На это указывают как беспрецедентные меры безопасности, так и косвенные признаки.

Например, действующий сотрудник ФСБ рассказывал "Важным историям", что его подразделению стало гораздо труднее получать разрешение на прослушку в рамках неполитических уголовных дел, потому что "всю технику переориентировали на прослушку правительства и других органов власти".

"О чрезвычайной степени страха Путина перед покушением или заговором косвенно свидетельствует и тот факт, что в этом году ни один депутат Госдумы не получил приглашение на парад Победы на Красной площади", - говорится в публикации.