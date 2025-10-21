Путін боїться їхати до Будапешта? У Кремлі заговорили про "непідготовлену" зустріч

У Кремлі підтвердили, що зустріч глави російського МЗС Сергія Лаврова та держсекретаря США Марко Рубіо відкладено та озвучили свою причину. Однак у ЦПД переконані, що російський диктатор Путін схоже боїться їхати у Будапешт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ та керівника ЦПД Андрія Коваленка у Telegram .

Як зазначив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко, російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, боїться їхати до столиці Угорщини на зустріч із президентом США Дональдом Трампом.

За його словами, "не можна відкласти те, про що не було домовленості".

Так, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков, коментуючи повідомлення про перенесення переговорів заявив, що зустріч Лаврова та Рубіо нібито потребує додаткової підготовки.

Що передувало

Нагадаємо, раніше CNN писало, що очікувана цього тижня зустріч Лаврова і Рубіо наразі відкладена.

За даними телеканалу, сторони мають різні бачення можливого завершення війни в Україні. Через це, за оцінками журналістів, можуть зірватися й плани президента США Дональда Трампа щодо особистої зустрічі з Володимиром Путіним.

Зустріч Трампа і Путіна

16 жовтня Трамп провів телефонну розмову з Путіним, після якої заявив, що зустрінеться з главою Кремля у Будапешті, "щоб обговорити можливість припинення цієї безславної війни між РФ та Україною".

Також американський президент сказав, що планує зустрітися з Путіним у найближчі два тижні.

Після цього прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив початок підготовки до зустрічі Трампа і Путіна в угорській столиці.

Як Трамп будує діалог з Путіним і чи реальна угода для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.