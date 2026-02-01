RU

ВСУ прицельно отработали по врагу ночью: что было под ударом

Фото: ВСУ поразили пункты управления дронами, ремонтную базу и другие объекты россиян (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Силы обороны Украины в ночь на 1 февраля поразили ремонтную базу, пункты управления дронами и другие военные объекты россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба ВСУ.

"В рамках мероприятий по снижению наступательных возможностей российского агрессора, в ночь на 1 февраля подразделения Сил обороны Украины нанесли поражение по ряду военных объектов противника на временно оккупированных территориях Украины и территории РФ", - говорится в сообщении.

Так, на временно оккупированной территории Запорожской области, в районе населенного пункта Розовка, поражена ремонтная база подразделения из состава инженерно-саперного полка оккупантов.

В Донецкой области, в районе города Мирноград, осуществлено поражение пункта управления дронами врага, командно-наблюдательного пункта роты, а также сосредоточение живой силы противника.

Кроме того, вчера подразделения Сил обороны нанесли поражение по пункту управления дронов противника в районе населенного пункта Некислица Курской области РФ.

Также зафиксировано попадание по сосредоточению живой силы противника в районе Троебортного Брянской области РФ.

Потери оккупантов и масштабы ущерба уточняются.

 

Удары по объектам РФ

Напомним, вчера, 31 января, Силы обороны нанесли серии ударов по военным объектам оккупантов на временно захваченных территориях и в РФ. Были поражены зенитный ракетный комплекс "Тор-М1", пункты управления дронами, склады и скопления живой силы противника.

Накануне Силы обороны Украины поразили российский ЗРК "Оса" и ряд логистических объектов врага на временно оккупированной территории Запорожской области.

29 января украинские дроны поразили российскую радиолокационную станцию 1Л119 "Небо-СВУ" стоимостью около 100 млн долларов и ряд пунктов управления дронами.

В ночь на 26 января Силы обороны Украины нанесли удар по инфраструктуре нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край, РФ). Кроме того, был поражен ряд других объектов противника.

23 января украинские дроны поразили нефтебазу Пензенской области, РЛС и другие важные объекты россиян, в том числе и на оккупированных территориях.

Перед этим Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов врага. Среди атакованных целей - нефтяной терминал, склад беспилотников и средства ПВО.

