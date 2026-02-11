"Портит лицо города": киевляне требуют от Кличко перестроить Майдан Независимости

Киевляне призывают городские власти демонтировать стеклянные конструкции на главной площади столицы и восстановить ее аутентичный вид. Речь идет о территории, которая была изменена во время строительства подземного торгового комплекса в начале 2000-х.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА .

Главное:

Суть: Требование снести "стеклянные купола" и арки на Крещатике, вернув площади вид до строительства "Глобуса".

Требование снести "стеклянные купола" и арки на Крещатике, вернув площади вид до строительства "Глобуса". Статус: Петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета, продолжается сбор подписей.

Петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета, продолжается сбор подписей. Причина: Автор считает нынешний вид площади хаотичным и утратившим статус визитной карточки города.

Что предлагают изменить

Автор петиции Вадим Прокопенко отмечает, что нынешний вид площади возле Главпочтамта и вдоль Крещатика превратился в "площадь сбора различных скульптур и арок", что портит лицо города.

Главное требование - вернуть Крещатику вид, который он имел до реконструкции времен мэра Александра Омельченко.

"Вернуть лицо Киева, а именно то, что когда-то украшало и было визитной карточкой Киева, и было разрушено под торговый комплекс (оранжерея)... До этого была действительно красивая площадь, которой гордились киевляне", - говорится в петиции.

Требования к власти

Активисты просят мэрию немедленно принять следующие меры:

Разработать проектно-сметную документацию для восстановления площади.

Предусмотреть соответствующее финансирование в бюджете города.

Предоставить обновленной площади статус неприкосновенности, чтобы избежать дальнейших перестроек.

Пока продолжается сбор подписей. Для того, чтобы петицию рассмотрел мэр Виталий Кличко, она должна набрать 6000 голосов в течение 60 дней.

За первые 6 дней петиция собрала 280 подписей (скриншот)