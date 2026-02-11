"Портит лицо города": киевляне требуют от Кличко перестроить Майдан Независимости
Киевляне призывают городские власти демонтировать стеклянные конструкции на главной площади столицы и восстановить ее аутентичный вид. Речь идет о территории, которая была изменена во время строительства подземного торгового комплекса в начале 2000-х.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА.
Главное:
- Суть: Требование снести "стеклянные купола" и арки на Крещатике, вернув площади вид до строительства "Глобуса".
- Статус: Петиция зарегистрирована на сайте Киевсовета, продолжается сбор подписей.
- Причина: Автор считает нынешний вид площади хаотичным и утратившим статус визитной карточки города.
Что предлагают изменить
Автор петиции Вадим Прокопенко отмечает, что нынешний вид площади возле Главпочтамта и вдоль Крещатика превратился в "площадь сбора различных скульптур и арок", что портит лицо города.
Главное требование - вернуть Крещатику вид, который он имел до реконструкции времен мэра Александра Омельченко.
"Вернуть лицо Киева, а именно то, что когда-то украшало и было визитной карточкой Киева, и было разрушено под торговый комплекс (оранжерея)... До этого была действительно красивая площадь, которой гордились киевляне", - говорится в петиции.
Требования к власти
Активисты просят мэрию немедленно принять следующие меры:
- Разработать проектно-сметную документацию для восстановления площади.
- Предусмотреть соответствующее финансирование в бюджете города.
- Предоставить обновленной площади статус неприкосновенности, чтобы избежать дальнейших перестроек.
Пока продолжается сбор подписей. Для того, чтобы петицию рассмотрел мэр Виталий Кличко, она должна набрать 6000 голосов в течение 60 дней.
За первые 6 дней петиция собрала 280 подписей (скриншот)
Изменения Киева: актуальные петиции
На днях в Киеве зарегистрировали петицию, чтобы на Майдане Независимости создать Мемориал Героев Небесной сотни и возвести Стену Памяти павших защитников. Автор обращения отмечает, что это позволит достойно почтить борцов за независимость Украины и упорядочить площадь.
Также в столице предлагают переименовать станцию метро "Почайна" на "Бандеровскую" - в честь проводника украинского освободительного движения Степана Бандеры. Отметим, что до 2018 года она называлась "Петровка", однако название изменили во время процесса декоммунизации.