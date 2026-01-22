В Киеве одну из станций метро хотят переименовать в "Бандеровскую": что известно

Логика городской топонимики

Рядом со станцией метро "Почайна" проходит проспект Степана Бандеры. Во многих европейских городах станции подземки называют по именам улиц, площадей или выдающихся личностей, возле которых они расположены, чтобы избежать путаницы.

Название "Бандеровская", по мнению инициаторов, логично вписывается в топонимическую систему столицы и облегчает ориентацию для пассажиров.

Символ национальной идентичности

Степан Бандера (1909-1959) - один из ключевых лидеров украинского освободительного движения ХХ века, символ борьбы за независимость Украины.

"Чествование его имени в публичном пространстве рассматривают как элемент формирования национального сознания и восстановления исторической памяти, которую долгое время вытесняла советская топонимика", - считает автор петиции Сергей Шевченко.

Образ украинского сопротивления

В ХХ веке Украина пережила советские репрессии, нацистскую оккупацию и политику ассимиляции. Имя Бандеры ассоциируется с сопротивлением имперским и колониальным влияниям, борьбой за государственную независимость, сохранение языка и культуры, говорится в петиции.

В современных условиях этот образ, по мнению сторонников переименования, приобретает особое значение.

Продолжение декоммунизации

После принятия законов о декоммунизации в 2015-2023 годах Киев активно переименовывал улицы, площади и объекты инфраструктуры в честь национальных героев. Переименование станции метро рассматривают как логическое продолжение этого процесса и сигнал о последовательной государственной позиции в вопросе исторической памяти.

Контекст войны с Россией

В условиях полномасштабной агрессии РФ символические названия, отмечают инициаторы, должны укреплять национальное единство. Бандера в этом контексте предстает не только исторической фигурой, но и моральным символом сопротивления внешней угрозе - как для украинцев, так и для международного сообщества.

Петиция должна набрать 6 тысяч подписей, чтобы ее рассмотрели городские власти (скриншот)

Ежедневный образовательный эффект

Названия станций метро являются частью повседневного городского пространства. Каждый пассажир, слыша название "Бандеровская", невольно сталкивается с историческим и культурным маркером. Это, по мнению сторонников инициативы, ненавязчивый способ поддерживать историческую память и патриотическое воспитание без дополнительных образовательных программ.

Что в итоге

Инициаторы переименования считают, что изменение названия "Почайна" на "Бандеровская":

соответствует логике городской топонимики;

усиливает национальную идентичность;

чтит символ украинского освободительного движения;

продолжает декоммунизацию;

формирует устойчивую культурную и историческую память в обществе.

Получит ли это предложение официальный ход - будет зависеть от решений городских властей и общественного обсуждения. Чтобы петицию рассмотрели в КГГА, она должна набрать не менее 6 тысяч голосов. На это есть еще почти два месяца.

Почему сейчас станция называется "Почайна"

Эту станцию метро открыли в 1980 году под названием "Петровка". В 2017 году в рамках декоммунизации на общественное обсуждение вынесли предложения новых названий, которые бы имели историческое обоснование. Тогда решили станцию переименовать в честь одной из древнейших рек Украины, правого притока Днепра - Почайной. Она когда-то протекала неподалеку. Согласно летописям, именно в ней крестили Киевскую Русь.

В 2018 году Киевсовет поддержал предложение о переименовании "Петровки" на исторически обусловленный вариант "Почайна".

Станция метро "Почайна" носит свое имя с 2018 года (фото: Википедия)