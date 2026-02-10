ua en ru
"Мест для флажков больше нет": киевляне требуют возвести Стену Памяти на Майдане

Киев, Вторник 10 февраля 2026 08:00
"Мест для флажков больше нет": киевляне требуют возвести Стену Памяти на Майдане В Киеве инициируют создание мемориала погибших борцов за Украину (фото: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

В Киеве предлагают на Майдане Независимости создать Мемориал Героев Небесной сотни и возвести Стену Памяти погибших защитников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА.

Читайте также: Каким будет военное мемориальное кладбище под Киевом: детали от архитектора

Главное:

  • Предложение: Создать Мемориал в северной части Майдана Независимости.
  • Стена Памяти: Обустроить ее вдоль Аллеи Героев Небесной сотни с именами всех погибших за свободу Украины.
  • Проблема "газонов": Мест для стихийного чествования (установка флажков) возле Консерватории почти не осталось.
  • Статус: Сейчас идет сбор подписей, петицию уже поддержали первые 170 человек.

Почему это важно именно сейчас

Автор петиции №14067 Олег Заварзин напоминает: конкурс на лучший проект Мемориала провели еще в 2015 году, однако за 11 лет городские власти так и не дали четкого ответа относительно сроков реализации объекта.

Майдан Независимости стал главным местом народной памяти, где украинцы самостоятельно чествуют погибших воинов. Однако отсутствие официально обустроенной зоны приводит к тому, что центр столицы выглядит как стихийное место памяти, которое не может вместить имена всех героев современной войны.

Что предлагает автор петиции

Согласно тексту петиции, целесообразно перестать откладывать решение 2015 года и интегрировать Стену Памяти непосредственно в ландшафт Аллеи. Это позволит упорядочить мемориальную зону и предоставить процессу чествования официального и достойного статуса.

Для того, чтобы Киевсовет рассмотрел это обращение, оно должно собрать 6000 подписей в течение двух месяцев.

&quot;Мест для флажков больше нет&quot;: киевляне требуют возвести Стену Памяти на МайданеПетиция должна набрать 6 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел городской совет (скриншот)

Мемориал Героям Небесной сотни

Напомним, что еще в 2018 году тогдашний президент Украины Петр Порошенко подписал Закон по обеспечению строительства мемориально-музейного комплекса Героев Небесной сотни.

"Сооружение этого мемориального комплекса возможно только по адресу "Аллея Героев Небесной Сотни". Ни в каком другом месте. Это святое место не только для каждого из нас", - заявил тогда Порошенко.

В том же году к годовщине трагического расстрела активистов на Майдане презентовали проект победителей архитектурного конкурса для Мемориала Героям Небесной сотни.

Жюри выбрали проект, в котором аллею Героев должны были разделить на две части. Также предполагалось строительство аркообразной стены и спонтанных монументов. Территорию должны были озеленить молодыми деревцами.

