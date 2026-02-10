"Мест для флажков больше нет": киевляне требуют возвести Стену Памяти на Майдане

В Киеве предлагают на Майдане Независимости создать Мемориал Героев Небесной сотни и возвести Стену Памяти погибших защитников.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на петицию на сайте КГГА .

Главное:

Предложение: Создать Мемориал в северной части Майдана Независимости.

Стена Памяти: Обустроить ее вдоль Аллеи Героев Небесной сотни с именами всех погибших за свободу Украины.

Проблема "газонов": Мест для стихийного чествования (установка флажков) возле Консерватории почти не осталось.

Статус: Сейчас идет сбор подписей, петицию уже поддержали первые 170 человек.

Почему это важно именно сейчас

Автор петиции №14067 Олег Заварзин напоминает: конкурс на лучший проект Мемориала провели еще в 2015 году, однако за 11 лет городские власти так и не дали четкого ответа относительно сроков реализации объекта.

Майдан Независимости стал главным местом народной памяти, где украинцы самостоятельно чествуют погибших воинов. Однако отсутствие официально обустроенной зоны приводит к тому, что центр столицы выглядит как стихийное место памяти, которое не может вместить имена всех героев современной войны.

Что предлагает автор петиции

Согласно тексту петиции, целесообразно перестать откладывать решение 2015 года и интегрировать Стену Памяти непосредственно в ландшафт Аллеи. Это позволит упорядочить мемориальную зону и предоставить процессу чествования официального и достойного статуса.

Для того, чтобы Киевсовет рассмотрел это обращение, оно должно собрать 6000 подписей в течение двух месяцев.

Петиция должна набрать 6 тысяч голосов, чтобы ее рассмотрел городской совет (скриншот)