"Псує обличчя міста": кияни вимагають від Кличка перебудувати Майдан Незалежності

Кияни закликають міську владу демонтувати скляні конструкції на головній площі столиці та відновити її автентичний вигляд. Йдеться про територію, яка була змінена під час будівництва підземного торгового комплексу на початку 2000-х.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на петицію на сайті КМДА .

Головне:

Вимога знести "скляні куполи" та арки на Хрещатику, повернувши площі вигляд до будівництва "Глобуса". Статус: Петицію зареєстровано на сайті Київради, триває збір підписів.

Що пропонують змінити

Автор петиції Вадим Прокопенко наголошує, що нинішній вигляд площі біля Головпоштамту та вздовж Хрещатика перетворився на "площу збору різноманітних скульптур і арок", що псує обличчя міста.

Головна вимога - повернути Хрещатику вигляд, який він мав до реконструкції часів мера Олександра Омельченка.

"Повернути лице Києва, а саме те що колись прикрашало і було візитівкою Києва, і було зруйновано під торговий комплекс (оранжерея)... До цього була дійсно красива площа, котрою пишалися кияни", - йдеться у петиції.

Вимоги до влади

Активісти просять мерію невідкладно вжити таких заходів:

Розробити проєктно-кошторисну документацію для відновлення площі.

Передбачити відповідне фінансування у бюджеті міста.

Надати оновленій площі статус недоторканності, щоб уникнути подальших перебудов.

Поки триває збір підписів. Для того, щоб петицію розглянув мер Віталій Кличко, вона має набрати 6000 голосів протягом 60 днів.

За перші 6 днів петиція назбирала 280 підписів (скриншот)