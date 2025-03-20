Президент Литвы не исключает возможного нападения России через несколько лет

Президент Литвы Гитанас Науседа не исключает, что Россия может осуществить новое нападение через несколько лет. По его словам, у Литвы есть четыре-пять лет для подготовки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Науседы перед заседанием Европейского совета.

Президент Литвы допустил возможное нападение России на страны Европы до 2030 года.

"Это именно то основное предположение, которое мы сделали в Литве, потому что мы имеем очень амбициозную цель создать национальное подразделение, полностью оснастить его для создания всей необходимой инфраструктуры до 2030 года", - сказал он.

По его словам, если сценарий будет таким, то есть еще около четырех-пяти лет для подготовки к новому акту российской агрессии.

"Если санкции будут отменены, мы имеем еще меньший срок, чтобы подготовиться к следующему этапу агрессии. Итак, ситуация серьезная, но я думаю, что у нас есть все средства, чтобы справиться, принять решение и подготовиться к следующему этапу агрессии", - заявил Науседа.