Как работают мосты в Киеве

В частности, по Южному мосту разрешено движение автомобилей массой до 10 тонн включительно и общественного транспорта общей массой до 18 тонн. Проезд с правого на левый берег остается закрытым. Движение организовано с регулируемым интервалом.

На Северном мосту общественный и специальный транспорт может ехать по крайней правой полосе на обоих проездах в обоих направлениях. В то же время движение легковых автомобилей и транзитного грузового транспорта запрещено.

На Подольском мостовом переходе движение с левого на правый берег временно ограничивается ориентировочно на 15 минут после начала воздушной тревоги.

Дарницкий мост и мост Метро открыты для движения без ограничений.

На мосту имени Евгения Патона действует реверсное движение. С 6:00 до 16:00 транспорт может ехать с левого берега на правый, а с 16:00 до полуночи - в обратном направлении.

Как работают мосты в Киеве 18 ноября (инфографика: КГГА)

Что известно о последствиях российской атаки на мосты Киева

РБК-Украина рассказывало, что поздно вечером 16 ноября Россия атаковала Киев баллистическими ракетами. В результате удара были повреждены Северный и Южный мосты, движение по которым сначала полностью перекрыли. Также получили повреждения объекты критической инфраструктуры столицы, из-за чего в отдельных районах возникли перебои с водо- и теплоснабжением. В результате атаки погибли два человека.

Из-за повреждений наземной инфраструктуры метро временно остановили движение поездов на участке "зеленой" линии между станциями "Осокорки" и "Красный хутор". Поезда курсируют отдельно: подземным участком между "Сырцем" и "Выдубичами", а также между "Осокорками" и "Красным хутором" .

Вечером 17 ноября частично возобновили движение по Южному мосту - только с левого на правый берег. Проезд разрешили автомобилям массой до 10 тонн и общественному транспорту общей массой до 18 тонн с регулируемым интервалом. По Северному мосту разрешили движение общественного и специального транспорта, в то время как легковые автомобили и транзитные грузовики остались под запретом.