В Киеве на Северном и Южном мостах временно не будут работать комплексы автофиксации нарушений ПДД.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Украины.

Как сообщили в полиции, с сегодняшнего дня с 13:00 в связи с безопасностью и техническими причинами временно прекращают работу комплексы автоматической фиксации нарушений ПДД, расположенные в обоих направлениях на Северном и Южном мостах Киева.

Напомним, в ночь на 17 ноября российские войска ударили по мохтам Киева баллистическими ракетами.

После этого закрыли Южный и Северный мосты, а на других переправах были введены временные ограничения.

Позже Южный мост частично был открыт для движения автотранспорта. Тем не менее, есть некоторые ограничения, пока его окончательно не отремонтируют после российских атак.