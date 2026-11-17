Повреждены мосты в Киеве и налет дронов на запад Украины: что известно о последствиях атак РФ
Ночью и утром россияне атаковали Киев, Кривой Рог, Смела и другие города. В столице повреждены мосты, а в ряде общин исчезли свет, вода или тепло.
РБК-Украина собрало все, что известно о последствиях вражеских ударов по состоянию на утро.
Киев
В Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили, что в результате атаки повреждены системы критической инфраструктуры. В некоторых районах есть перебои с водо- и теплоснабжением.
В Голосеевском районе поврежден Южный мост. Движение по нему перекрыто.
В Деснянском районе поврежден Северный мост, движение перекрыто в обоих направлениях. Из-за падения обломков также возник пожар во дворе 16-этажного жилого дома.
В Днепровском районе предварительно из-за падения обломков загорелись складские помещения. В Оболонском районе зафиксировано два пожара, также предварительно из-за обломков. Одна из них возникла в складских помещениях.
О повреждении тепловой сети из-за удара по Южному мосту сообщил глава Дарницкой РГА. В настоящее время без теплоснабжения остаются 317 домов Дарницкого района.
В Киевводоканале рассказали о перебоях с водоснабжением в жилом массиве Троещина. На верхних этажах многоэтажных домов давление может снизиться или воды временно не будет.
Днепропетровщина
Ночью и утром россияне атаковали Кривой Рог реактивными дронами. Сначала ударили по промышленному предприятию , а утром - по частному жилому дому. Там возник пожар, который уже локализовали.
Об этом сообщил глава Криворожской городской военной администрации Александр Вилкул. По его словам, на месте идет аварийно-спасательная операция.
Повреждены и соседние дома, там уже начались обходы. Последствия уточняются, предварительно обошлось без пострадавших.
В Новопольской общине Криворожского района повреждена инфраструктура, без потерь. В Никопольском районе россияне атаковали дронами Никополь, Марганецкую и Покровскую общины. Там тоже без потерь.
Всего ночью в области сбили 12 вражеских беспилотников.
Запорожская область
В Запорожье тоже были слышны взрывы. Из-за ударов по энергетической инфраструктуре в городе и области обесточено значительное количество потребителей.
"Уже работаем над восстановлением электроснабжения, ситуация контролируемая, введен план реагирования на системные аварии в электросетях, вернуть свет планируем к 14:00", - сообщил руководитель "Запорожьеоблэнерго" Андрей Стасевский.
Позже начальник ОВА Михаил Семикин заявил, что враг совершил комбинированный удар по Запорожью.
"Под ударом оказались промышленные объекты в трех районах города. К сожалению, погиб мужчина. Еще девять человек пострадали", - говорится в заявлении.
Харьковщина
Без света осталась вся Изюмская городская территориальная община и соседние общины. В АО "Харьковоблэнерго" сообщили, что из-за повреждения электросетей по области действуют графики аварийных отключений.
Город пытаются заживить как можно быстрее.
Черновцы
Черновцы частично остались без света из-за атаки России. Об этом сообщил городской голова Черновцов Роман Климчук.
По его словам, в городе пока не ездят троллейбусы. Вместо них местные власти организуют автобусы.
В других западных областях в течение ночи также фиксировались пролеты вражеских дронов. По состоянию на утро многие враждебные цели зафиксированы на западе. "Шахеды" целыми роями летят через Хмельнитчину и Тернопольщину дальше на запад. Взрывы уже слышали в Ровно и Луцке, работала ПВО.
Черкасская область
"Тяжелые сутки для Черкасщины", - написал начальник Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
В Черкасском районе с ночи россияне восемью ракетами атаковали Смелое. Под ударом оказалась промышленная инфраструктура. Также повреждено заведение профессионального образования, а в соседних жилых домах выбиты окна.
В результате двух волн обстрела травмированы шесть человек. Всех госпитализировали, состояние их средней тяжести. На месте работают все необходимые службы, обследование территории продолжается.
Напомним, что Крымский мост частично обрушился в ночь на 17 ноября.
В воду упали арка и автомобильный пролет, а Минтранс России заявил, что движение по мосту невозможно.
Как сообщало РБК-Украина, россияне атаковали Киев баллистикой в ночь с 16 на 17 ноября.
Тревогу объявили около 23:26. Ракетами ударили также по Днепру, Харькову и Запорожью.