Россияне поздно вечером в понедельник, 16 ноября, атаковали Киев баллистическими ракетами. В настоящее время зафиксировано попадание по меньшей мере в два моста столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.

Заметим, что вечером Воздушные силы ВСУ предупредили украинцев об угрозе применения баллистики. Спустя небольшой промежуток времени были зафиксированы пуски ракет в направлении Киева, Днепра и Запорожья.

После взрывов в столице местные Telegram-каналы предполагали, что враг мог попасть в мосты. Пока информацию уже подтвердил мэр Киева.

"Предварительно попадание в Северный и Южный мосты в столице", - написал Виталий Кличко в соцсетях.