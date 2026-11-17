Удар РФ по Киеву: враг попал в Северный и Южный мосты
Россияне поздно вечером в понедельник, 16 ноября, атаковали Киев баллистическими ракетами. В настоящее время зафиксировано попадание по меньшей мере в два моста столицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
Заметим, что вечером Воздушные силы ВСУ предупредили украинцев об угрозе применения баллистики. Спустя небольшой промежуток времени были зафиксированы пуски ракет в направлении Киева, Днепра и Запорожья.
После взрывов в столице местные Telegram-каналы предполагали, что враг мог попасть в мосты. Пока информацию уже подтвердил мэр Киева.
"Предварительно попадание в Северный и Южный мосты в столице", - написал Виталий Кличко в соцсетях.
Обстрелы Киева
Напомним, что в ночь на 13 ноября россияне пытались атаковать Киев дронами. В результате удара возник пожар в одном из медучреждений Шевченковского района столицы.
Также мы писали, что 12 ноября город тоже подвергся атаке дронов. В тот день вражеский беспилотник попал в девятиэтажку в Соломенском районе, из-за чего дом получил повреждения.