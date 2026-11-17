Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГГА.

"Движение поездов метро на "зеленой" линии между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" временно приостановлено. В результате очередного ночного обстрела столицы повреждена наземная инфраструктура метрополитена", - говорится в сообщении.

В КГГА добавили, что в настоящее время поезда на "зеленой линии" курсируют только по подземному участку между станциями "Сырец" - "Выдубичи" (это правый берег Киева).

Также в сообщении указано, что о дальнейших изменениях в работе метрополитена и возобновлении движения между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" будет сообщено дополнительно.