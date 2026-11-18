Киев сковали пробки: водители стоят на Европейской площади и у Подольского моста. Северный и Южный мосты, поврежденные ударом 17 ноября, открыли лишь частично.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на сообщения жителей Киева в местных пабликах.

Какие мосты открыты

По северному мосту в обоих направлениях ездят автобусы № 21, 73, 101 и 114, троллейбусы и спецтранспорт. Легковушкам и транзитным грузовикам проезд закрыт.

По Южному мосту можно ехать только с левого берега на правый. Там пропускают авто массой до 10 тонн и общественный транспорт до 18 тонн. Это автобусы №22-ТД, 22-ТЛ и 91-Т.

Мост Метро и Дарницкий мост открыты для авто. На мосту Патона работает реверсная полоса. С 06:00 до 16:00 она ведет к правому берегу, а с 16:00 до полуночи - к левому.

Метро и электричка

По зеленой линии метро поезда между берегами не ходят. Они курсируют отдельно: от "Сырца" до "Выдубичей" и от "Осокорков" до "Красного хутора".

С 18 по 20 ноября городская электричка будет ежедневно делать по 16 дополнительных рейсов между Почайной, Дарницей и Выдубичами. Восемь рейсов назначили на утренние часы пик и восемь - на вечерние.

Напомним, в ночь на 17 ноября российские войска ударили по Киеву баллистическими ракетами.

После этого закрыли Южный и Северный мосты, а на других переправах были введены временные ограничения.