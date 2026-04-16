Проезд в Киеве по 44 гривны: в КГГА назвали реальную цену билета и планы на повышение

В Киеве расчетная стоимость проезда в коммунальном наземном транспорте на сегодня составляет 44 грн, а в метрополитене этот показатель еще выше. Однако новые тарифы будут учитывать социальную составляющую.

Об этом в коментарии РБК-Украина сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА.

Главное: Реальная себестоимость: Расчетная стоимость одной поездки в наземном транспорте Киева составляет 44 гривны, в метрополитене этот показатель еще выше.

Расчетная стоимость одной поездки в наземном транспорте Киева составляет 44 гривны, в метрополитене этот показатель еще выше. Статус решения: Сейчас речь не идет об установлении тарифов на уровне себестоимости; окончательное решение примут после завершения экономических расчетов.

Сейчас речь не идет об установлении тарифов на уровне себестоимости; окончательное решение примут после завершения экономических расчетов. Причины пересмотра: Стоимость проезда не меняли с 2018 года, в то же время расходы на топливо, электричество и зарплаты существенно выросли, а дотации из бюджета достигли 12 млрд грн в год.

Стоимость проезда не меняли с 2018 года, в то же время расходы на топливо, электричество и зарплаты существенно выросли, а дотации из бюджета достигли 12 млрд грн в год. Льготы и охват: В случае повышения цен система льгот останется неизменной, а новые тарифы внедрят одновременно для всех видов муниципального транспорта.

Сколько будет стоить проезд в Киеве

В Департаменте отмечают, что несмотря на названные цифры себестоимости, сейчас речь не идет об установлении тарифов на таком уровне.

"Окончательное решение будет сбалансированным и будет учитывать как финансовые возможности города, так и социальную составляющую. Решение о введении новых цен на проезд будет принято после завершения соответствующих экономических расчетов", - отметили в ведомстве.

Если тарифы пересмотрят, изменения коснутся одновременно всех видов муниципального транспорта: метрополитена, автобусов, троллейбусов и трамваев. При этом система льгот для определенных категорий граждан останется без изменений.

"Стоит отметить, что расходы на льготные перевозки полностью покрываются из бюджета Киева, включая перевозку льготников из других регионов, что создает дополнительную финансовую нагрузку на город", - отметили в Департаменте.

Почему власти готовят пересмотр цен

Городские власти Киева готовят обоснование для изменения стоимости проезда впервые с 2018 года. Соответствующее поручение профильным департаментам недавно дал мэр Виталий Кличко. Основные причины возможного повышения: