Проезд в автобусах Днепра может подорожать: в чем причина и каков "предельный тариф"
Стоимость проезда на автобусных маршрутах города Днепр могут повысить до предельно разрешенного тарифа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию официального Telegram-канала Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета "Транспорт Дніпра".
Какова ситуация с автобусами в городе и почему может подорожать проезд
Недавно в Днепре состоялось совещание с автопредприятиями, которые обслуживают городские автобусные маршруты. Обсудили, в частности:
- подготовку к осенне-зимнему периоду (готовность городского транспорта к зиме);
- кадровую ситуацию;
- техническое состояние подвижного состава;
- готовность к возможным блэкаутам.
По результатам обсуждения выяснилось, что уровень готовности автопредприятий к работе зимой составляет сейчас около 65%.
Причина такой ситуации - нехватка средств на закупку зимней резины, аккумуляторов и других материалов, необходимых для безопасной работы транспорта в холодный период.
Эксперты объяснили, что отсутствие зимней резины и необходимых составляющих для обслуживания зимой может вызвать:
- существенное уменьшение количества автобусов;
- сходы с маршрутов из-за поломки автобусов;
- большие интервалы на маршрутах.
Еще одна серьезная проблема - нехватка водителей и технического персонала.
"С начала года количество работников на предприятиях сократилось более чем на 17%. Это напрямую повлияло на ежедневный выпуск автобусов: если в январе на маршруты выходило около 650 единиц транспорта, то сейчас - чуть более 550, что напрямую влияет на увеличение интервалов движения", - рассказали гражданам.
Представители автопредприятий признали, что единственное, на чем они могут сейчас сэкономить - зарплата водителя.
"Мы не имеем возможности купить дешевле топливо или запчасти, цена на которые растет каждую неделю. Поэтому водители и отказываются работать на городских маршрутах. Пара месяцев такой динамики и на некоторых маршрутах останется по паре автобусов", - объяснили в автопредприятиях.
Уточняется также, что постоянно растет средний возраст водителей (с 43 лет в 2022 году до более 56 лет сейчас).
Одной из главных причин кадрового кризиса является низкий уровень заработной платы (который существенно уступает доходам в смежных сферах, таких как грузовые и почтовые перевозки).
Поэтому молодые специалисты выбирают другие направления, а автопредприятия сталкиваются с дефицитом новых кадров.
Дополнительные сложности создает недостаток финансирования для подготовки предприятий к возможным перебоям электроснабжения, что может усложнить проведение технических работ и ремонтов.
Подчеркивается, что среди возможных шагов для стабилизации ситуации - повышение стоимости проезда на городских автобусных маршрутах до 20 гривен за поездку, что является предельно разрешенным тарифом.
Отмечается при этом, что с начала октября в Департамент транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета уже поступили официальные обращения от автопредприятий с соответствующими предложениями.
"Мы понимаем, что вопрос тарифа всегда чувствительный. Но сейчас стоит задача сохранить стабильную работу общественного транспорта зимой. Без обновления материальной базы и решения кадровой проблемы это сделать будет крайне сложно", - признали в Департаменте транспорта.
Следовательно, сейчас специалисты департамента:
- анализируют все полученные данные;
- готовят предложения насчет дальнейших решений.
Публикация "Транспорту Дніпра" (скриншот: t.me/DepTrDMR)
Стоит отметить, что в январе текущего года в Днепре уже повышали стоимость проезда в общественном транспорте (впервые с 2022 года).
Руководитель Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры города Игорь Маковцев объяснил, что это - вынужденный шаг, который позволит поддерживать городской транспорт в надлежащем техническом состоянии.
Тогда он отметил также, что пересмотр тарифов не планируется до конца отопительного сезона (прошлой зимой), а дальнейшие изменения - будут зависеть от экономической ситуации в стране.
