Проезд в автобусах Днепра может подорожать: в чем причина и каков "предельный тариф"

Вторник 21 октября 2025 15:02
UA EN RU
Проезд в автобусах Днепра может подорожать: в чем причина и каков "предельный тариф" Проезд в автобусах Днепра может подорожать до предельно разрешенного тарифа (фото: cfts.org.ua)
Автор: Ирина Костенко

Стоимость проезда на автобусных маршрутах города Днепр могут повысить до предельно разрешенного тарифа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию официального Telegram-канала Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета "Транспорт Дніпра".

Какова ситуация с автобусами в городе и почему может подорожать проезд

Недавно в Днепре состоялось совещание с автопредприятиями, которые обслуживают городские автобусные маршруты. Обсудили, в частности:

  • подготовку к осенне-зимнему периоду (готовность городского транспорта к зиме);
  • кадровую ситуацию;
  • техническое состояние подвижного состава;
  • готовность к возможным блэкаутам.

По результатам обсуждения выяснилось, что уровень готовности автопредприятий к работе зимой составляет сейчас около 65%.

Причина такой ситуации - нехватка средств на закупку зимней резины, аккумуляторов и других материалов, необходимых для безопасной работы транспорта в холодный период.

Эксперты объяснили, что отсутствие зимней резины и необходимых составляющих для обслуживания зимой может вызвать:

  • существенное уменьшение количества автобусов;
  • сходы с маршрутов из-за поломки автобусов;
  • большие интервалы на маршрутах.

Еще одна серьезная проблема - нехватка водителей и технического персонала.

"С начала года количество работников на предприятиях сократилось более чем на 17%. Это напрямую повлияло на ежедневный выпуск автобусов: если в январе на маршруты выходило около 650 единиц транспорта, то сейчас - чуть более 550, что напрямую влияет на увеличение интервалов движения", - рассказали гражданам.

Представители автопредприятий признали, что единственное, на чем они могут сейчас сэкономить - зарплата водителя.

"Мы не имеем возможности купить дешевле топливо или запчасти, цена на которые растет каждую неделю. Поэтому водители и отказываются работать на городских маршрутах. Пара месяцев такой динамики и на некоторых маршрутах останется по паре автобусов", - объяснили в автопредприятиях.

Уточняется также, что постоянно растет средний возраст водителей (с 43 лет в 2022 году до более 56 лет сейчас).

Одной из главных причин кадрового кризиса является низкий уровень заработной платы (который существенно уступает доходам в смежных сферах, таких как грузовые и почтовые перевозки).

Поэтому молодые специалисты выбирают другие направления, а автопредприятия сталкиваются с дефицитом новых кадров.

Дополнительные сложности создает недостаток финансирования для подготовки предприятий к возможным перебоям электроснабжения, что может усложнить проведение технических работ и ремонтов.

Подчеркивается, что среди возможных шагов для стабилизации ситуации - повышение стоимости проезда на городских автобусных маршрутах до 20 гривен за поездку, что является предельно разрешенным тарифом.

Отмечается при этом, что с начала октября в Департамент транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета уже поступили официальные обращения от автопредприятий с соответствующими предложениями.

"Мы понимаем, что вопрос тарифа всегда чувствительный. Но сейчас стоит задача сохранить стабильную работу общественного транспорта зимой. Без обновления материальной базы и решения кадровой проблемы это сделать будет крайне сложно", - признали в Департаменте транспорта.

Следовательно, сейчас специалисты департамента:

  • анализируют все полученные данные;
  • готовят предложения насчет дальнейших решений.

Проезд в автобусах Днепра может подорожать: в чем причина и каков &quot;предельный тариф&quot;Проезд в автобусах Днепра может подорожать: в чем причина и каков &quot;предельный тариф&quot;Публикация "Транспорту Дніпра" (скриншот: t.me/DepTrDMR)

Стоит отметить, что в январе текущего года в Днепре уже повышали стоимость проезда в общественном транспорте (впервые с 2022 года).

Руководитель Департамента транспорта и транспортной инфраструктуры города Игорь Маковцев объяснил, что это - вынужденный шаг, который позволит поддерживать городской транспорт в надлежащем техническом состоянии.

Тогда он отметил также, что пересмотр тарифов не планируется до конца отопительного сезона (прошлой зимой), а дальнейшие изменения - будут зависеть от экономической ситуации в стране.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киеве подорожали транспортные карты для оплаты проезда в городском транспорте.

Тем временем во Львове запустили так называемый "единый" месячный безлимитный проездной на весь транспорт.

Кроме того, мы объясняли, зачем в Украине утвердили единую форму билетов для всех видов общественного транспорта и когда заработают введенные изменения.

Читайте также, кто в Украине имеет право на бесплатный проезд в транспорте (ведь это - не только пенсионеры).

