ua en ru
Вт, 01 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Во Львове запустили безлимитный проездной на весь транспорт: где купить и какая цена

Вторник 01 июля 2025 12:02
UA EN RU
Во Львове запустили безлимитный проездной на весь транспорт: где купить и какая цена Во Львове начали продавать месячные проездные абонементы на все виды транспорта (фото: alltransua.com)
Автор: Ирина Костенко

С нынешнего дня - вторника, 1 июля - во Львове можно приобрести так называемые "единые" месячные проездные абонементы, которые будут действовать во всех городских автобусах, трамваях и троллейбусах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета (ЛГС).

Чем особенны месячные проездные абонементы во Львове

Украинцам рассказали, что уже с сегодняшнего дня во Львове можно приобрести месячные проездные абонементы:

  • общие;
  • студенческие.

"Весь транспорт - по одному абонементу", - уточнили в ЛГС.

Отмечается, что такие проездные:

  • будут иметь неограниченное количество поездок;
  • будут предоставлять право проезда в транспорте исключительно для их владельцев (абонементом сможет пользоваться только владелец транспортной карты ЛеоКарт);
  • будут действовать во всех городских автобусах, трамваях и троллейбусах.

Директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило отметил, что абонемент будет действовать как в коммунальном, так и в частном транспорте, что "пока является нетипичной практикой для украинских городов".

"Кроме финансовых преимуществ, абонемент сделает пользование транспортом значительно удобнее: не нужно будет ежедневно думать о пополнении карты или проверке баланса", - объяснил он.

Чиновник добавил, что "в течение 30 дней человек сможет без ограничений пользоваться автобусами, трамваями и троллейбусами".

"Это не только облегчит ежедневные поездки, но и будет побуждать пассажиров чаще выбирать общественный транспорт вместо собственного авто", - считает Забарило.

Как можно приобрести месячные проездные абонементы

Сейчас приобрести абонементы можно на транспортные карты ЛеоКарт:

  • через приложение EasyPay (оплата банковской картой);
  • через веб-сайт EasyPay (оплата банковской картой);
  • через 854 терминала EasyPay во Львовской МТГ (оплата наличными);
  • в Центрах туристической информации - на площади Рынок, 1 и на площади Дворцовой (оплата банковской картой).

"Для оплаты стоимости абонемента средства с баланса ЛеоКарт не используются", - уточнили в ЛГС.

Сообщается также, что позже абонементы на проезд в транспорте города станут доступными также и для пользователей приложения LeoCard.

Сколько стоят месячные проездные абонементы

Согласно информации Львовского городского совета, стоимость месячных проездных абонементов такова:

  • общих - 900 гривен;
  • студенческих - 450 гривен.

"Для сравнения: за эти же средства пассажир, сможет осуществить: 53 поездки - оплачивая карточкой ЛеоКарт, 45 - при оплате банковской картой и только 36 - в случае расчета наличными", - отметили в ЛГС.

Как пользоваться общим и студенческим проездным

Гражданам объяснили, что в целом:

  • абонементом может пользоваться только владелец транспортной карты;
  • оплатить проезд других пассажиров или багаж с помощью абонемента нельзя;
  • если на ЛеоКарт есть средства, после покупки абонемента они остаются на балансе карты (их можно использовать для покупки дополнительных билетов или оплаты за багаж).

"Важно для студентов: если срок действия студенческого профиля ЛеоКарт заканчивается раньше, чем срок абонемента, то он закончится тогда, когда и действие студенческого профиля", - подчеркнули в пресс-службе горсовета.

Для того чтобы использовать месячный проездной абонемент в транспорте Львова, пассажиру нужно:

  • при покупке - выбрать дату активации (абонемент автоматически начнет действовать с выбранного дня, отсчет продолжительности действия проездного ведется в календарных днях);
  • не забывать, что абонемент становится доступным для первой валидации в транспорте через 15 минут после активации;
  • обязательно валидировать в салоне транспорта каждую поездку с абонементом - приложить карточку к валидатору (если пассажир едет по кругу маршрута через конечную, нужно завалидироваться еще раз, когда транспорт проехал конечную остановку в обратном направлении);
  • в случае проверки - приложить ту же карточку к терминалу контролера.

"Абонемент действует 30 календарных дней. Приостановить или перенести действие активированного проездного невозможно", - отметили в ЛГС.

Проверить срок действия абонемента можно несколькими способами:

  • в транспорте - нажать на валидаторе кнопку "Информация о билете" и приложить ЛеоКарт к считывателю (на экране появится информация об остатке дней действия абонемента);
  • в приложении EasyPay - выбрать свою ЛеоКарт и просмотреть конечную дату действия.

Напомним, ранее мы рассказывали, что во Львове решили скорректировать стоимость проезда в общественном транспорте. Однако новые тарифы коснутся не всех пассажиров.

Между тем глава ассоциации "Автоперевозчики Киевщины" Алексей Павленко объяснил, почему стало дороже доехать до Киева некоторыми маршрутками.

Читайте также о стоимости билетов на поезда в Украине - что влияет на их цену.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Львов Тролейбус Автобусы Пассажиры
Новости
Доллар и евро дорожают: какие курсы в обменниках в начале июля
Доллар и евро дорожают: какие курсы в обменниках в начале июля
Аналитика
Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства
Ульяна Безпалько, Милан Лелич Зеленский уволит Шмыгаля? Почему в Украине снова заговорили о смене правительства