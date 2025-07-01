Во Львове запустили безлимитный проездной на весь транспорт: где купить и какая цена
С нынешнего дня - вторника, 1 июля - во Львове можно приобрести так называемые "единые" месячные проездные абонементы, которые будут действовать во всех городских автобусах, трамваях и троллейбусах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета (ЛГС).
Чем особенны месячные проездные абонементы во Львове
Украинцам рассказали, что уже с сегодняшнего дня во Львове можно приобрести месячные проездные абонементы:
- общие;
- студенческие.
"Весь транспорт - по одному абонементу", - уточнили в ЛГС.
Отмечается, что такие проездные:
- будут иметь неограниченное количество поездок;
- будут предоставлять право проезда в транспорте исключительно для их владельцев (абонементом сможет пользоваться только владелец транспортной карты ЛеоКарт);
- будут действовать во всех городских автобусах, трамваях и троллейбусах.
Директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило отметил, что абонемент будет действовать как в коммунальном, так и в частном транспорте, что "пока является нетипичной практикой для украинских городов".
"Кроме финансовых преимуществ, абонемент сделает пользование транспортом значительно удобнее: не нужно будет ежедневно думать о пополнении карты или проверке баланса", - объяснил он.
Чиновник добавил, что "в течение 30 дней человек сможет без ограничений пользоваться автобусами, трамваями и троллейбусами".
"Это не только облегчит ежедневные поездки, но и будет побуждать пассажиров чаще выбирать общественный транспорт вместо собственного авто", - считает Забарило.
Как можно приобрести месячные проездные абонементы
Сейчас приобрести абонементы можно на транспортные карты ЛеоКарт:
- через приложение EasyPay (оплата банковской картой);
- через веб-сайт EasyPay (оплата банковской картой);
- через 854 терминала EasyPay во Львовской МТГ (оплата наличными);
- в Центрах туристической информации - на площади Рынок, 1 и на площади Дворцовой (оплата банковской картой).
"Для оплаты стоимости абонемента средства с баланса ЛеоКарт не используются", - уточнили в ЛГС.
Сообщается также, что позже абонементы на проезд в транспорте города станут доступными также и для пользователей приложения LeoCard.
Сколько стоят месячные проездные абонементы
Согласно информации Львовского городского совета, стоимость месячных проездных абонементов такова:
- общих - 900 гривен;
- студенческих - 450 гривен.
"Для сравнения: за эти же средства пассажир, сможет осуществить: 53 поездки - оплачивая карточкой ЛеоКарт, 45 - при оплате банковской картой и только 36 - в случае расчета наличными", - отметили в ЛГС.
Как пользоваться общим и студенческим проездным
Гражданам объяснили, что в целом:
- абонементом может пользоваться только владелец транспортной карты;
- оплатить проезд других пассажиров или багаж с помощью абонемента нельзя;
- если на ЛеоКарт есть средства, после покупки абонемента они остаются на балансе карты (их можно использовать для покупки дополнительных билетов или оплаты за багаж).
"Важно для студентов: если срок действия студенческого профиля ЛеоКарт заканчивается раньше, чем срок абонемента, то он закончится тогда, когда и действие студенческого профиля", - подчеркнули в пресс-службе горсовета.
Для того чтобы использовать месячный проездной абонемент в транспорте Львова, пассажиру нужно:
- при покупке - выбрать дату активации (абонемент автоматически начнет действовать с выбранного дня, отсчет продолжительности действия проездного ведется в календарных днях);
- не забывать, что абонемент становится доступным для первой валидации в транспорте через 15 минут после активации;
- обязательно валидировать в салоне транспорта каждую поездку с абонементом - приложить карточку к валидатору (если пассажир едет по кругу маршрута через конечную, нужно завалидироваться еще раз, когда транспорт проехал конечную остановку в обратном направлении);
- в случае проверки - приложить ту же карточку к терминалу контролера.
"Абонемент действует 30 календарных дней. Приостановить или перенести действие активированного проездного невозможно", - отметили в ЛГС.
Проверить срок действия абонемента можно несколькими способами:
- в транспорте - нажать на валидаторе кнопку "Информация о билете" и приложить ЛеоКарт к считывателю (на экране появится информация об остатке дней действия абонемента);
- в приложении EasyPay - выбрать свою ЛеоКарт и просмотреть конечную дату действия.
Напомним, ранее мы рассказывали, что во Львове решили скорректировать стоимость проезда в общественном транспорте. Однако новые тарифы коснутся не всех пассажиров.
Между тем глава ассоциации "Автоперевозчики Киевщины" Алексей Павленко объяснил, почему стало дороже доехать до Киева некоторыми маршрутками.
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