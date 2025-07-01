Во Львове запустили безлимитный проездной на весь транспорт: где купить и какая цена

С нынешнего дня - вторника, 1 июля - во Львове можно приобрести так называемые "единые" месячные проездные абонементы, которые будут действовать во всех городских автобусах, трамваях и троллейбусах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Львовского городского совета (ЛГС).

Чем особенны месячные проездные абонементы во Львове

Украинцам рассказали, что уже с сегодняшнего дня во Львове можно приобрести месячные проездные абонементы:

общие;

студенческие.

"Весь транспорт - по одному абонементу", - уточнили в ЛГС.

Отмечается, что такие проездные:

будут иметь неограниченное количество поездок;

будут предоставлять право проезда в транспорте исключительно для их владельцев (абонементом сможет пользоваться только владелец транспортной карты ЛеоКарт);

будут действовать во всех городских автобусах, трамваях и троллейбусах.

Директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило отметил, что абонемент будет действовать как в коммунальном, так и в частном транспорте, что "пока является нетипичной практикой для украинских городов".

"Кроме финансовых преимуществ, абонемент сделает пользование транспортом значительно удобнее: не нужно будет ежедневно думать о пополнении карты или проверке баланса", - объяснил он.

Чиновник добавил, что "в течение 30 дней человек сможет без ограничений пользоваться автобусами, трамваями и троллейбусами".

"Это не только облегчит ежедневные поездки, но и будет побуждать пассажиров чаще выбирать общественный транспорт вместо собственного авто", - считает Забарило.

Как можно приобрести месячные проездные абонементы

Сейчас приобрести абонементы можно на транспортные карты ЛеоКарт:

через приложение EasyPay (оплата банковской картой);

через веб-сайт EasyPay (оплата банковской картой);

через 854 терминала EasyPay во Львовской МТГ (оплата наличными);

в Центрах туристической информации - на площади Рынок, 1 и на площади Дворцовой (оплата банковской картой).

"Для оплаты стоимости абонемента средства с баланса ЛеоКарт не используются", - уточнили в ЛГС.

Сообщается также, что позже абонементы на проезд в транспорте города станут доступными также и для пользователей приложения LeoCard.

Сколько стоят месячные проездные абонементы

Согласно информации Львовского городского совета, стоимость месячных проездных абонементов такова:

общих - 900 гривен;

студенческих - 450 гривен.

"Для сравнения: за эти же средства пассажир, сможет осуществить: 53 поездки - оплачивая карточкой ЛеоКарт, 45 - при оплате банковской картой и только 36 - в случае расчета наличными", - отметили в ЛГС.

Как пользоваться общим и студенческим проездным

Гражданам объяснили, что в целом:

абонементом может пользоваться только владелец транспортной карты;

оплатить проезд других пассажиров или багаж с помощью абонемента нельзя;

если на ЛеоКарт есть средства, после покупки абонемента они остаются на балансе карты (их можно использовать для покупки дополнительных билетов или оплаты за багаж).

"Важно для студентов: если срок действия студенческого профиля ЛеоКарт заканчивается раньше, чем срок абонемента, то он закончится тогда, когда и действие студенческого профиля", - подчеркнули в пресс-службе горсовета.

Для того чтобы использовать месячный проездной абонемент в транспорте Львова, пассажиру нужно:

при покупке - выбрать дату активации (абонемент автоматически начнет действовать с выбранного дня, отсчет продолжительности действия проездного ведется в календарных днях);

не забывать, что абонемент становится доступным для первой валидации в транспорте через 15 минут после активации;

обязательно валидировать в салоне транспорта каждую поездку с абонементом - приложить карточку к валидатору (если пассажир едет по кругу маршрута через конечную, нужно завалидироваться еще раз, когда транспорт проехал конечную остановку в обратном направлении);

в случае проверки - приложить ту же карточку к терминалу контролера.

"Абонемент действует 30 календарных дней. Приостановить или перенести действие активированного проездного невозможно", - отметили в ЛГС.

Проверить срок действия абонемента можно несколькими способами: