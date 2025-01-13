В Днепре впервые с 2022 года повысили стоимость проезда в общественном транспорте

В Днепре выросли тарифы на проезд в общественном транспорте. Такое решение приняли впервые с 2022 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя департамента транспорта и транспортной инфраструктуры города Игоря Маковцева "ДнепрТѴ" .

Отныне поездка автобусом в Днепре стоит 18 гривен, а в электротранспорте - 10 гривен. На некоторых длинных автобусных маршрутах стоимость повышена до 20 гривен.

Как сообщил Игорь Маковцев, решение о повышении тарифов обусловлено несколькими факторами. Среди них – инфляция, подорожание технического обслуживания и рост курса иностранной валюты, которое повлияло на стоимость закупки запчастей и расходных материалов.

Также в департаменте отмечают, что повышение стоимости проезда необходимо для поддержания стабильного уровня зарплат работников транспортной сферы и сохранения количества обслуживающего персонала, особенно в условиях войны.

Игорь Маковцев отметил, что это вынужденный шаг, который позволит поддерживать городской транспорт в надлежащем техническом состоянии. До конца отопительного сезона пересмотр тарифов не планируется, а дальнейшие изменения будут зависеть от экономической ситуации в стране.