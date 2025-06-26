Транспортные карты в Киеве дорожают: когда вводят новые цены и для кого

Уже вскоре в Киеве изменится стоимость карт для оплаты проезда в городском транспорте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).

С какого числа и какие карты станут дороже

Согласно информации КГГА, стоимость карт для оплаты проезда в общественном транспорте Киева меняется уже на следующей неделе - с 1 июля 2025 года:

обычная синяя транспортная карта будет стоить 96 гривен;

пластиковая ученическая будет стоить при этом больше - 120 гривен.

Чем обусловлено увеличение стоимости карт

Украинцам рассказали, что за последние два года существенно изменились:

производственные условия;

стоимость логистики;

стоимость других составляющих транспортных карт.

"Поэтому производитель вынужден подстраиваться под экономическую ситуацию и увеличить стоимость", - добавили в КГГА.

Почему ученическая карта будет дороже обычной

Объясняя разницу в цене обычных и ученических карт, гражданам сообщили: она связана с особенностями их производства.

Так, обычные синие транспортные карты изготавливают большим тиражом.

Между тем ученические изготавливают индивидуально - с персонификацией каждой карты, что и влияет на ее себестоимость.

Будут ли работать с 1 июля карты, купленные ранее

В КГГА отметили, что карты, которые были приобретены ранее, после подорожания остаются:

актуальными;

доступными для пополнения;

доступными для использования в транспорте.

"Стоимость поездок также не меняется. Изменятся только цены на новые пластиковые карты", - объяснили гражданам.

Где купить карту и в каком транспорте она работает

Приобрести или пополнить транспортную карту можно:

в терминалах на станциях метро Киева;

в кассах метрополитена;

в Т-магазинах.

Уточняется, что ею можно оплатить проезд во всем коммунальном транспорте города: автобусах, троллейбусах, трамваях, метро, фуникулере и кольцевой городской электричке.

В завершение украинцам напомнили, что кроме пластиковой транспортной карты можно приобрести также цифровую.

"Она всегда наготове в телефоне и хранит в себе такие же скидки на покупку большого количества поездок или проездных, как и пластиковая", - подытожили в КГГА.