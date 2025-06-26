Транспортные карты в Киеве дорожают: когда вводят новые цены и для кого
Уже вскоре в Киеве изменится стоимость карт для оплаты проезда в городском транспорте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации (КГГА).
С какого числа и какие карты станут дороже
Согласно информации КГГА, стоимость карт для оплаты проезда в общественном транспорте Киева меняется уже на следующей неделе - с 1 июля 2025 года:
- обычная синяя транспортная карта будет стоить 96 гривен;
- пластиковая ученическая будет стоить при этом больше - 120 гривен.
Чем обусловлено увеличение стоимости карт
Украинцам рассказали, что за последние два года существенно изменились:
- производственные условия;
- стоимость логистики;
- стоимость других составляющих транспортных карт.
"Поэтому производитель вынужден подстраиваться под экономическую ситуацию и увеличить стоимость", - добавили в КГГА.
Почему ученическая карта будет дороже обычной
Объясняя разницу в цене обычных и ученических карт, гражданам сообщили: она связана с особенностями их производства.
Так, обычные синие транспортные карты изготавливают большим тиражом.
Между тем ученические изготавливают индивидуально - с персонификацией каждой карты, что и влияет на ее себестоимость.
Будут ли работать с 1 июля карты, купленные ранее
В КГГА отметили, что карты, которые были приобретены ранее, после подорожания остаются:
- актуальными;
- доступными для пополнения;
- доступными для использования в транспорте.
"Стоимость поездок также не меняется. Изменятся только цены на новые пластиковые карты", - объяснили гражданам.
Где купить карту и в каком транспорте она работает
Приобрести или пополнить транспортную карту можно:
- в терминалах на станциях метро Киева;
- в кассах метрополитена;
- в Т-магазинах.
Уточняется, что ею можно оплатить проезд во всем коммунальном транспорте города: автобусах, троллейбусах, трамваях, метро, фуникулере и кольцевой городской электричке.
В завершение украинцам напомнили, что кроме пластиковой транспортной карты можно приобрести также цифровую.
"Она всегда наготове в телефоне и хранит в себе такие же скидки на покупку большого количества поездок или проездных, как и пластиковая", - подытожили в КГГА.
Напомним, ранее мы рассказывали, с какого направления и какими маршрутками доехать в Киев стало дороже.
Кроме того, мы объясняли, кто в Украине имеет право на бесплатный проезд в транспорте (ведь это - не только пенсионеры).
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