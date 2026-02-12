ua en ru
Проводится эвакуация населения: в РФ полыхает и детонирует оружейный арсенал

РФ, Четверг 12 февраля 2026 07:40
Проводится эвакуация населения: в РФ полыхает и детонирует оружейный арсенал Фото: МЧС РФ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В ночь на 12 февраля неизвестные нанесли удар по арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления российской армии в Волгоградской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию губернатора Волгоградской области РФ Андрей Бочаров, а также на мониторинговые Telegram-каналы.

Читайте также: Попали в жилой дом: стали известны последствия атаки на Киев

В результате инцидена произошел масштабный пожар и детонация, что вынудило власти организовать эвакуацию местных жителей. Пожар длится до сих пор и угроза дла местного населения остается актуальной.

Удар по арсеналу

Согласно российским источникам, целью атаки неизвестных личностей стал арсенал хранения и модернизации ракетно-артиллерийского вооружения вблизи поселка Котлубань.

По информации мониторинговых каналов, местные жители сообщили о мощных взрывах и сильном пожаре, который охватил территорию военного объекта. Также была слышна работа ПВО.

Эвакуация населения

Российский губернатор подчеркнул, что эвакуация проводится "в целях обеспечения безопасности гражданского населения от угрозы детонации при тушении пожара". Жителей поселка предупреждают о возможной опасности и призывают соблюдать меры предосторожности.

Реакция российских служб

По словам губернатора, российская ПВО якобы отражала ракетную атаку, а к тушению пожара привлечены подразделения МЧС и Министерства обороны РФ. Тем не менее, продолжаются сообщения о масштабных разрушениях на складе и угрозе дальнейшей детонации.

Напоминаем, что Российская Федерация поддерживает полномасштабные боевые действия против Украины во многом за счет значительной помощи со стороны одного внешнего партнера, что позволяет Кремлю компенсировать внутренние потери и сохранять оперативную активность на фронте.

Отметим, что в проекте новой конституции Казахстана планируется изменить формулировку, определяющую статус русского языка: вместо использования "наравне" с казахским его предлагают указывать как язык, используемый "рядом с казахским".

