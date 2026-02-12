ua en ru
Чт, 12 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Попали в жилой дом: стали известны последствия атаки на Киев

Украина, Киев, Четверг 12 февраля 2026 03:15
UA EN RU
Попали в жилой дом: стали известны последствия атаки на Киев Фото: ГСЧС (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

В ночь на 12 февраля враг снова попытался атаковать мирные украинские города, в частности, Киев. На момент публикации материала, атака на столицу продолжается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию киевского мера Виталия Кличко в сети Telegram, а также на главу КВГА Тимура Ткаченко.

Читайте также: Украина под массированным ударом баллистики: Киев и Днепр содрогаются от взрывов

Киев подвергся массированной атаке вражескими баллистическими ракетами. Повреждены жилые и нежилые здания, продолжается уточнение данных о пострадавших. Медицинские бригады выехали на вызовы в пострадавшие районы. Население призывают оставаться в укрытиях.

В ночь на 12 февраля столица Украины подверглась интенсивному обстрелу с применением баллистических ракет. Также Воздушные силы ВСУ фиксируют продвижение беспилотников в сторону Киева.

В Дарницком районе предварительно зафиксировано попадание в частный жилой дом, ведутся уточнения количества пострадавших и масштабов разрушений.

Удары по районам

По данным местных властей, в Дарницком районе Киева поражен жилой дом, в Голосеевском и Деснянском районах ракеты попали в нежилые объекты. Массовая атака продолжается, ситуация остается динамичной. Также зафиксировано падение обломков у жилого дома в Днепровском районе.

Реакция медиков

Медицинские бригады уже выехали на вызовы в Деснянский и Дарницкий районы для оказания помощи пострадавшим. Оперативные службы продолжают фиксировать последствия ударов и обеспечивать поддержку пострадавшим.

Рекомендации для населения

Местные власти настоятельно рекомендуют всем оставаться в укрытиях и избегать открытых пространств до завершения обстрелов, соблюдая меры безопасности.

Напоминаем, что в ночь на 12 февраля Россия нанесла массированные удары дронами по Одессе и Одесскому району. Воздушная тревога была объявлена около 00:08, после чего власти призвали жителей срочно укрыться. Под атакой оказались как сам город, так и прилегающий район.

Отметим, что вчера, 11 февраля, Россия вновь нанесла ракетный удар по Украине, поражения зафиксированы во Львове, где сработала система ПВО. В 14:47 было зафиксировано приближение ракеты "Кинжал" к городу, после чего жителей срочно призвали укрыться. Через несколько минут в городе прогремели взрывы, при этом мэр сообщил, что противовоздушная оборона успешно отражает атаку.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Обстрел Киева Дрони Ракеты
Новости
Украина под массированным ударом баллистики и дронов: Киев и Днепр содрогаются от взрывов
Украина под массированным ударом баллистики и дронов: Киев и Днепр содрогаются от взрывов
Аналитика
Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиты в обмен на налоги: почему Украина рискует программой и деньгами МВФ