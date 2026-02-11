ua en ru
Дружественная к РФ страна отказывается от русского языка

Казахстан, Среда 11 февраля 2026 18:55
Дружественная к РФ страна отказывается от русского языка Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Казахстан в проекте новой конституции планирует изменить формулировку, которая определяет статус русского языка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации.

В частности, предложение, в котором говорится, что русский используется "наравне" с казахским языком, планируют заменить на "рядом с казахским". Несмотря на то, что изменения носят формальный характер, они отражают политику казахских властей по уменьшению влияния России на жизнь страны.

"Казахский де-факто постепенно становится основным языком в стране. В госуправлении, образовании и публичной сфере все больше используют казахский, а не русский", - говорится в заявлении ЦПД.

Отмечается, что после полномасштабного вторжения в Украину Казахстан дистанцируется от РФ не только в гуманитарных вопросах. Например, в декабре россиянам в Казахстане закрыли лазейки для отмывания денег и обхода санкций через местные банки

"Пока кремль сосредоточен на войне против Украины, Россия продолжает терять позиции в Центральной Азии", - отметили в Центре.

Напомним, страна-агрессор развернула масштабную русификацию на временно оккупированной части Украины. Кремль ожидает, что к 2036 году 95% населения страны будут идентифицировать себя "русскими".

Отметим, Верховная Рада поддержала постановление, которое вносит изменения в образцы украинского паспорта, в том числе для выезда за границу. Отныне записи в паспорте-книжечке гражданина Украины не будут содержать русского языка.

РБК-Украина также писало, что, по словам Уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской, создание "языковых патрулей" в Украине не предусмотрено законом и такая модель является неэффективной.

