Дружественная к РФ страна отказывается от русского языка
Казахстан в проекте новой конституции планирует изменить формулировку, которая определяет статус русского языка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Центра противодействия дезинформации.
В частности, предложение, в котором говорится, что русский используется "наравне" с казахским языком, планируют заменить на "рядом с казахским". Несмотря на то, что изменения носят формальный характер, они отражают политику казахских властей по уменьшению влияния России на жизнь страны.
"Казахский де-факто постепенно становится основным языком в стране. В госуправлении, образовании и публичной сфере все больше используют казахский, а не русский", - говорится в заявлении ЦПД.
Отмечается, что после полномасштабного вторжения в Украину Казахстан дистанцируется от РФ не только в гуманитарных вопросах. Например, в декабре россиянам в Казахстане закрыли лазейки для отмывания денег и обхода санкций через местные банки
"Пока кремль сосредоточен на войне против Украины, Россия продолжает терять позиции в Центральной Азии", - отметили в Центре.
Напомним, страна-агрессор развернула масштабную русификацию на временно оккупированной части Украины. Кремль ожидает, что к 2036 году 95% населения страны будут идентифицировать себя "русскими".
Отметим, Верховная Рада поддержала постановление, которое вносит изменения в образцы украинского паспорта, в том числе для выезда за границу. Отныне записи в паспорте-книжечке гражданина Украины не будут содержать русского языка.
РБК-Украина также писало, что, по словам Уполномоченного по защите государственного языка Елены Ивановской, создание "языковых патрулей" в Украине не предусмотрено законом и такая модель является неэффективной.