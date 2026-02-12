ua en ru
Чт, 12 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Проводиться евакуація населення: у РФ палахкотить і детонує збройовий арсенал

РФ, Четвер 12 лютого 2026 07:40
UA EN RU
Проводиться евакуація населення: у РФ палахкотить і детонує збройовий арсенал Фото: МНС РФ (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасія

У ніч на 12 лютого невідомі завдали удару по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління російської армії у Волгоградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію губернатора Волгоградської області РФ Андрій Бочаров, а також на моніторингові Telegram-канали.

Читайте також: Потрапили в житловий будинок: стали відомі наслідки атаки на Київ

Унаслідок інциденту сталася масштабна пожежа і детонація, що змусило владу організувати евакуацію місцевих жителів. Пожежа триває досі і загроза для місцевого населення залишається актуальною.

Удар по арсеналу

Згідно з російськими джерелами, метою атаки невідомих осіб став арсенал зберігання і модернізації ракетно-артилерійського озброєння поблизу селища Котлубань.

За інформацією моніторингових каналів, місцеві жителі повідомили про потужні вибухи і сильну пожежу, яка охопила територію військового об'єкта. Також було чути роботу ППО.

Евакуація населення

Російський губернатор підкреслив, що евакуацію проводять "з метою забезпечення безпеки цивільного населення від загрози детонації під час гасіння пожежі". Жителів селища попереджають про можливу небезпеку і закликають дотримуватися запобіжних заходів.

Реакція російських служб

За словами губернатора, російська ППО нібито відбивала ракетну атаку, а до гасіння пожежі залучено підрозділи МНС і Міністерства оборони РФ. Проте тривають повідомлення про масштабні руйнування на складі та загрозу подальшої детонації.

Нагадуємо, що Російська Федерація підтримує повномасштабні бойові дії проти України багато в чому за рахунок значної допомоги з боку одного зовнішнього партнера, що дає змогу Кремлю компенсувати внутрішні втрати і зберігати оперативну активність на фронті.

Зазначимо, що в проєкті нової конституції Казахстану планують змінити формулювання, що визначає статус російської мови: замість використання "нарівні" з казахською її пропонують зазначати як мову, яка використовується "поряд із казахською".

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація
Новини
Україна під масованим ударом балістики і дронів: Київ та Дніпро здригаються від вибухів
Україна під масованим ударом балістики і дронів: Київ та Дніпро здригаються від вибухів
Аналітика
Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредити в обмін на податки: чому Україна ризикує програмою та грошима МВФ