Проводиться евакуація населення: у РФ палахкотить і детонує збройовий арсенал

У ніч на 12 лютого невідомі завдали удару по арсеналу головного ракетно-артилерійського управління російської армії у Волгоградській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію губернатора Волгоградської області РФ Андрій Бочаров, а також на моніторингові Telegram-канали.

Унаслідок інциденту сталася масштабна пожежа і детонація, що змусило владу організувати евакуацію місцевих жителів. Пожежа триває досі і загроза для місцевого населення залишається актуальною.

Удар по арсеналу

Згідно з російськими джерелами, метою атаки невідомих осіб став арсенал зберігання і модернізації ракетно-артилерійського озброєння поблизу селища Котлубань.

За інформацією моніторингових каналів, місцеві жителі повідомили про потужні вибухи і сильну пожежу, яка охопила територію військового об'єкта. Також було чути роботу ППО.

Евакуація населення

Російський губернатор підкреслив, що евакуацію проводять "з метою забезпечення безпеки цивільного населення від загрози детонації під час гасіння пожежі". Жителів селища попереджають про можливу небезпеку і закликають дотримуватися запобіжних заходів.

Реакція російських служб

За словами губернатора, російська ППО нібито відбивала ракетну атаку, а до гасіння пожежі залучено підрозділи МНС і Міністерства оборони РФ. Проте тривають повідомлення про масштабні руйнування на складі та загрозу подальшої детонації.