"Проводим контрнаступательные действия": Зеленский рассказал о ситуации в районе Покровска

Как рассказал Зеленский, сегодня он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте, о российских дезинформационных операциях, и планах врага.

"Наиболее сложно - Покровск, все направление, значительные российские силы - более 150 тысяч, которые продолжают штурмы, - каждый день больше всего атак именно там, много месяцев уже это продолжается, и важно, что наши воины, наши подразделения уничтожают оккупанта. Проводим контрнаступательные действия", - сообщил он.

Также, по словам президента, на границе между Днепровской и Донецкой областью ВСУ защищают свои позиции.

"Харьковщина - защищаем позиции. Запорожье - защищаем позиции. Ореховское направление, Гуляйпольское - делаем все, чтобы стабилизировать. Спасибо всем за стойкость! Спасибо всем, кто с Украиной!", - добавил Зеленский.