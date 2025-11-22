"Проводим контрнаступательные действия": Зеленский рассказал о ситуации в районе Покровска

Ситуация на Покровском направлении остается самой сложной на фронте. Украинские войска проводят контрнаступательные действия и защищают свои позиции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Как рассказал Зеленский, сегодня он заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте, о российских дезинформационных операциях, и планах врага.
"Наиболее сложно - Покровск, все направление, значительные российские силы - более 150 тысяч, которые продолжают штурмы, - каждый день больше всего атак именно там, много месяцев уже это продолжается, и важно, что наши воины, наши подразделения уничтожают оккупанта. Проводим контрнаступательные действия", - сообщил он.
Также, по словам президента, на границе между Днепровской и Донецкой областью ВСУ защищают свои позиции.
"Харьковщина - защищаем позиции. Запорожье - защищаем позиции. Ореховское направление, Гуляйпольское - делаем все, чтобы стабилизировать. Спасибо всем за стойкость! Спасибо всем, кто с Украиной!", - добавил Зеленский.
Напомним, эпицентром боев в Донецкой области остается Покровское направление, где российские войска пытаются окружить город с нескольких направлений и перебрасывают туда дополнительные силы.
Оккупанты использовали неблагоприятные погодные условия, в частности густой туман и проникли в Покровск Донецкой области. Сейчас в городе находится более 300 захватчиков.
Недавно российские войска на трассе Селидово-Покровск осуществили массированный штурм Покровска на легкой технике. Он имел частичный успех.
Как сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, украинские защитники продолжают оборонять Покровск. Сейчас о контроле российских оккупантов над городом или оперативном окружении Сил обороны Украины речь не идет.
По его словам, россияне пытаются прорываться к многоэтажкам в Покровске и Мирнограде. Военное командование Украины уже подготовило меры против таких планов врага.
Ранее 7 корпус ДШВ сообщал, что российские оккупанты пытаются обойти Покровск и захватить населенный пункт Гришино, который расположен на северо-западе от города.
Захватить сам Покровск россиянам не удается, они не могут продавить оборону города.
Кроме того, как рассказали в ДШВ, российские войска "стачиваются" в Покровске. Враг подтянул оперативные резервы, чтобы пополнить потери среди личного состава.