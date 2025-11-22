"Проводимо контрнаступальні дії": Зеленський розповів про ситуацію в районі Покровська

Як розповів Зеленський, сьогодні він заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті, по російських дезінформаційних операціях, та планах ворога.

"Найбільш складно - Покровськ, увесь напрямок, значні російські сили - понад 150 тисяч, які продовжують штурми, - кожен день найбільше атак саме там, багато місяців уже це триває, і важливо, що наші воїни, наші підрозділи знищують окупанта. Проводимо контрнаступальні дії", - повідомив він.

Також, за словами президента, на межі між Дніпровською та Донецькою областю ЗСУ захищають свої позиції.

"Харківщина - захищаємо позиції. Запоріжжя - захищаємо позиції. Оріхівський напрямок, Гуляйпільський - робимо все, щоб стабілізувати. Дякую всім за стійкість! Дякую всім, хто з Україною!", - додав Зеленський.