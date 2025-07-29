Провел в оккупации более трех лет: Украина вернула еще одного подростка

Как рассказал Ермак, когда началась полномасштабная война, 16-летний парень был у бабушки в селе, которое быстро оккупировали. Его мать тем временем была на подконтрольной территории Украины.

Все эти годы парень самостоятельно ухаживал за бабушкой, которая нуждалась в помощи, без доступа к надлежащей медицинской помощи и необходимых лекарств. И сегодня, после долгих лет ожидания, парень снова рядом с мамой.

"Благодарен командам Украинской сети за права ребенка и волонтерской инициативы HUMANITY за содействие в спасении парня и бабушки. Выполняем задание президента вернуть всех детей", - добавил глава ОП.