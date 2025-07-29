Провел в оккупации более трех лет: Украина вернула еще одного подростка

Украине удалось вернуть 16-летнего подростка, который провел в оккупации более трех лет. Это произошло в рамках инициативы Bring Kids Back UA.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.
Как рассказал Ермак, когда началась полномасштабная война, 16-летний парень был у бабушки в селе, которое быстро оккупировали. Его мать тем временем была на подконтрольной территории Украины.
Все эти годы парень самостоятельно ухаживал за бабушкой, которая нуждалась в помощи, без доступа к надлежащей медицинской помощи и необходимых лекарств. И сегодня, после долгих лет ожидания, парень снова рядом с мамой.
"Благодарен командам Украинской сети за права ребенка и волонтерской инициативы HUMANITY за содействие в спасении парня и бабушки. Выполняем задание президента вернуть всех детей", - добавил глава ОП.
Напомним, по словам омбудсмена Дмитрия Лубинца, с начала полномасштабной войны Россия депортировала из Украины более 19,5 тысячи детей. Подсчеты приблизительные, реальное количество похищенных детей может быть больше.
В то же время домой удалось вернуть более тысячи маленьких украинцев.
Отметим, что именно депортация украинских детей стала причиной для выдачи Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест российского диктатора Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.
Добавим, Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона об установлении ответственности за незаконное перемещение и использование детей в военных целях представителем иностранного государства.
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