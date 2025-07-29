Провів в окупації понад три роки: Україна повернула ще одного підлітка

Як розповів Єрмак, коли почалася повномасштабна війна, 16-річний хлопець був у бабусі в селі, яке швидко окупували. Його мати тим часом була на підконтрольній території України.

Всі ці роки хлопець самостійно доглядав за бабусею, яка потребувала допомоги, без доступу до належної медичної допомоги та необхідних ліків. І сьогодні, після довгих років очікування, хлопець знову поруч із мамою.

"Вдячний командам Української мережі за права дитини та волонтерської ініціативи HUMANITY за сприяння у порятунку хлопця та бабусі. Виконуємо завдання президента повернути всіх дітей", - додав глава ОП.