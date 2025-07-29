Провів в окупації понад три роки: Україна повернула ще одного підлітка

Україні вдалося повернути 16-річного підлітка, який провів в окупації понад три роки. Це відбулося у межах ініціативи Bring Kids Back UA.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Офісу президента України Андрія Єрмака.
Як розповів Єрмак, коли почалася повномасштабна війна, 16-річний хлопець був у бабусі в селі, яке швидко окупували. Його мати тим часом була на підконтрольній території України.
Всі ці роки хлопець самостійно доглядав за бабусею, яка потребувала допомоги, без доступу до належної медичної допомоги та необхідних ліків. І сьогодні, після довгих років очікування, хлопець знову поруч із мамою.
"Вдячний командам Української мережі за права дитини та волонтерської ініціативи HUMANITY за сприяння у порятунку хлопця та бабусі. Виконуємо завдання президента повернути всіх дітей", - додав глава ОП.
Нагадаємо, за словами омбудсмена Дмитра Лубінця, з початку повномасштабної війни Росія депортувала з України понад 19,5 тисячі дітей. Підрахунки приблизні, реальна кількість викрадених дітей може бути більшою.
Водночас додому вдалося повернути більш ніж тисячу маленьких українців.
Зазначимо, що саме депортація українських дітей стала причиною для видачі Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини у РФ Марії Львової-Бєлової.
Додамо, Верховна Рада України прийняла за основу проєкт закону щодо встановлення відповідальності за незаконне переміщення та використання дітей у військових цілях представником іноземної держави.
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