Провели две встречи. Посол США рассказала о дискуссиях о гарантиях безопасности для Украины

"Мы уже начали двусторонний разговор с вашим правительством, в том числе с Офисом президента, где обсуждаем, какими будут с нашей стороны двусторонние обязательства по безопасности. Мы уже провели две встречи и собираемся их продолжать", - сказала она в Киеве 12 января во время брифинга.

Американский дипломат отметила, что Белый дом "очень предан" этому вопросу.

Бринк добавила, что через некоторое время после согласования о результатах договоренностей может быть объявлено официально. Однако не уточнила ожидаемые сроки.

"Таким образом, я ожидаю, что мы дойдем до момента объявления об этом, но перед этим нам нужно еще все обсудить", - заявила посол.

Вместе с тем Бринк отметила, что Штаты стремятся помочь Украине защитить себя, оказывая оборонную поддержку, и сдержать российскую агрессию в будущем, поэтому Вашингтон "обязуется думать о более долгосрочной перспективе".

"Мы также взяли на себя широкие обязательства в стратегическом смысле относительно вашего членства в НАТО. И я знаю, что к этому стремятся и украинцы, но к тому времени должен существовать мост, который поможет нам поддержать вас в обеспечении безопасности, которую мы хотим вам предоставить", - сказала она.

В этом контексте дипломат и назвала "этим мостиком" инициативу по гарантиям безопасности для Украины, поддержанную странами "Большой семерки" на саммите в Вильнюсе прошлым летом.

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, еще в начале июля прошлого года страны G7 утвердили декларацию, обещающую предоставить Украине гарантии безопасности. К ней уже присоединились более 30 стран.

Также ряд государств начали переговоры с Украиной о гарантиях безопасности на двусторонней основе. В частности, переговоры с Германией стартовали 17 ноября 2023 года.

Ранее сообщалось, что 20 декабря прошел второй раунд переговоров по гарантиям безопасности между Украиной и Британией.

Подписание соглашения с Великобританией

Уже сегодня, 12 января, премьер-министр Британии Риши Сунак приехал в Киев с рабочим визитом. В ходе визита он встретился с президентом Владимиром Зеленским. Лидеры подписали историческое соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности.

Это соглашение будет действовать в течение 10 лет. Если Украина в этот период времени вступит в НАТО, то стороны примут отдельное решение о будущем статусе гарантий.

Подробнее о том, что предусматривают гарантии безопасности Британии для Украины - читайте в нашем материале.