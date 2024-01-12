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Провели дві зустрічі. Посол США розповіла про дискусії щодо гарантій безпеки для України

Фото: посол США в Україні Бріджит Брінк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Сполучені Штати Америки (США) розпочали з Офісом президента України та урядом дискусії стосовно двосторонніх безпекових зобов'язань. Було проведено дві зустрічі, й очікуються нові.

Про це заявила посол США в Україні Бріджит Брінк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

"Ми вже розпочали двосторонню розмову з вашим урядом, у тому числі з Офісом президента, де обговорюємо, якими будуть з нашого боку двосторонні зобов'язання щодо безпеки. Ми вже провели дві зустрічі і збираємося їх продовжувати", - сказала вона у Києві 12 січня під час брифінгу.

Американський дипломат зазначила, що Білий дім "дуже відданий" цьому питанню. 

Брінк додала, що через певний час після погодження про результати домовленостей може бути оголошено офіційно. Проте не уточнила очікувані терміни.

"Тож я очікую, що ми дійдемо до моменту оголошення про це, але перед цим нам потрібно ще все обговорити", - заявила посол.

Разом з тим Брінк зауважила, що Штати прагнуть допомогти Україні захистити себе, надаючи оборонну підтримку, та стримати російську агресію у майбутньому, тож Вашингтон "зобов'язується думати про більш довгострокову перспективу".

"Ми також взяли на себе широкі зобов'язання в стратегічному сенсі щодо вашого членства в НАТО. І я знаю, що цього прагнуть і українці, але до того часу має існувати міст, який допоможе нам підтримати вас у гарантуванні безпеки, яку ми хочемо вам надати", - сказала вона.

У цьому контексті назвала "цим містком" ініціативу по гарантіях безпеки для України, підтриману країнами "Великої сімки" на саміті у Вільнюсі минулого літа.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, ще на початку липня минулого року країни G7 затвердили декларацію, яка обіцяє надати Україні гарантії безпеки. До неї вже приєдналося понад 30 країн.

Також низка держав розпочала переговори з Україною про гарантії безпеки на двосторонній основі. Зокрема, переговори з Німеччиною стартували 17 листопада 2023-го.

Раніше повідомлялося, що 20 грудня пройшов другий раунд переговорів щодо гарантій безпеки між Україною та Британією.

Підписання угоди з Британією

Вже сьогодні, 12 січня, прем'єр-міністр Британії Ріші Сунак приїхав до Києва із робочим візитом. У ході візиту він зустрівся із президентом Володимиром Зеленським. Лідери підписали історичну угоду між Великою Британією та Україною про співпрацю у сфері безпеки.

Ця угода діятиме протягом 10 років. Якщо Україна протягом цього періоду часу вступить до НАТО, то сторони ухвалять окреме рішення щодо майбутнього статусу гарантій.

Детальніше про те, що передбачають гарантії безпеки Британії для України - читайте в нашому матеріалі.

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