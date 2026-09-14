Провал предзаказов или ставка на Duo: почему новые iPhone 18 покупают без ажиотажа

После обширной презентации 9 сентября Apple открыла прием предварительных заявок на новые флагманы. В отличие от прошлых лет, когда большинство конфигураций iPhone раскупали в считанные минуты, на этот раз спрос не впечатляет.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Apple Insider .

Аналитики рынка, ввиду первых данных продаж новых iPhone, указывают на существенное уменьшение первоначального ажиотажа.

Если в прошлые годы самые популярные конфигурации раскупали за считанные минуты, то после открытия предзаказов 12 сентября большинство модификаций оставались доступными для получения в день официального релиза - 18 сентября.

Динамика задержек

Базовый флагман. В течение часа после открытия заявок в США ни одна из версий стандартного iPhone 18 Pro не имела смещения графика поставок.

Существенная задержка отправки на две-три недели зафиксирована только для модели в серебристом цвете (Silver) с объемом памяти 512 ГБ.

Старшая линейка Pro Max. Флагманы с накопителем на 1 и 2 ТБ доступны без задержек в большинстве цветов, за исключением бордового (Burgundy) на 2 ТБ.

Популярные конфигурации. Версии на 256 ГБ и 512 ГБ в цвете Burgundy, а также варианты на 256 ГБ в цветах Glacier, Silver и Black первыми сместили сроки отгрузки. Сейчас большинство будет поставлено в пределах от двух до трех недель.

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Почему это происходит?

Эксперты выделяют несколько ключевых причин такого поведения покупателей.

Во-первых, значительную часть внимания аудитории перехватил будущий гибкий смартфон iPhone Duo, предзаказ на который откроется в октябре.

Именно поэтому многие пользователи откладывают покупку, чтобы сравнить устройства.

Во-вторых, существенное влияние оказывают общее экономическое давление, рост цен из-за нехватки составляющих и нетипичный выбор дня для открытия заказов - техногигант сделал это в субботу.

В то же время, аналитики отмечают: более скромные первичные показатели не обязательно свидетельствуют о провале.

Apple могла существенно увеличить объемы производства, поэтому отсутствие задержек может являться следствием качественного планирования поставок новых гаджетов.

Эксперты убеждены: полные выводы об успешности линейки можно будет сделать только по завершении всего цикла продаж.