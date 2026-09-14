Провал предзаказов или ставка на Duo: почему новые iPhone 18 покупают без ажиотажа
После обширной презентации 9 сентября Apple открыла прием предварительных заявок на новые флагманы. В отличие от прошлых лет, когда большинство конфигураций iPhone раскупали в считанные минуты, на этот раз спрос не впечатляет.
Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на Apple Insider.
Аналитики рынка, ввиду первых данных продаж новых iPhone, указывают на существенное уменьшение первоначального ажиотажа.
Если в прошлые годы самые популярные конфигурации раскупали за считанные минуты, то после открытия предзаказов 12 сентября большинство модификаций оставались доступными для получения в день официального релиза - 18 сентября.
Динамика задержек
Базовый флагман. В течение часа после открытия заявок в США ни одна из версий стандартного iPhone 18 Pro не имела смещения графика поставок.
Существенная задержка отправки на две-три недели зафиксирована только для модели в серебристом цвете (Silver) с объемом памяти 512 ГБ.
Старшая линейка Pro Max. Флагманы с накопителем на 1 и 2 ТБ доступны без задержек в большинстве цветов, за исключением бордового (Burgundy) на 2 ТБ.
Популярные конфигурации. Версии на 256 ГБ и 512 ГБ в цвете Burgundy, а также варианты на 256 ГБ в цветах Glacier, Silver и Black первыми сместили сроки отгрузки. Сейчас большинство будет поставлено в пределах от двух до трех недель.
Почему это происходит?
Эксперты выделяют несколько ключевых причин такого поведения покупателей.
Во-первых, значительную часть внимания аудитории перехватил будущий гибкий смартфон iPhone Duo, предзаказ на который откроется в октябре.
Именно поэтому многие пользователи откладывают покупку, чтобы сравнить устройства.
Во-вторых, существенное влияние оказывают общее экономическое давление, рост цен из-за нехватки составляющих и нетипичный выбор дня для открытия заказов - техногигант сделал это в субботу.
В то же время, аналитики отмечают: более скромные первичные показатели не обязательно свидетельствуют о провале.
Apple могла существенно увеличить объемы производства, поэтому отсутствие задержек может являться следствием качественного планирования поставок новых гаджетов.
Эксперты убеждены: полные выводы об успешности линейки можно будет сделать только по завершении всего цикла продаж.