Apple повысила цены на iPhone 17 и iPhone Air: сколько стоят старые модели
После презентации новых флагманов iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Duo, компания Apple неожиданно повысила официальные цены на прошлогодние модели iPhone 17, iPhone 17e и iPhone Air.
Об этом РБК-Украина информирует со ссылкой на официальный магазин Apple.
Почему Apple повысила цены на более старые устройства?
После выхода новых флагманов, цены на которые в максимальных конфигурациях превышают 2000 долларов, Apple продолжает продавать прошлогодние модели без каких-либо технических изменений.
Предполагается, что выпуск следующего поколения прошлогодних моделей запланирован только на весну 2027 года.
Неприятным сюрпризом для покупателей стало то, что ценники на все три модели прошлогодней линейки в официальном магазине Apple Store выросли от 100 до 300 долларов.
iPhone 17: флагман подорожал
Базовая модель iPhone 17 прибавила в цене 100 долларов для всех вариантов накопителя.
Стоимость iPhone 17 в Apple Store :
- версия на 256 ГБ стоит 899 долларов (+100 долларов);
- версия на 512 ГБ стоит 1099 долларов (+100 долларов).
iPhone 17e: бюджетник со старым экраном стал дороже
Доступная модель iPhone 17e, сохраняющая устаревший OLED-дисплей с частотой обновления 60 Гц и классическим вырезом, также удорожала.
Стоимость iPhone 17e в Apple Store :
- версия на 256 ГБ стоит 699 долларов (+100 долларов);
- версия на 512 ГБ стоит 899 долларов (+100 долларов).
iPhone Air: рекордный скачок для версии на 1 ТВ
Ультратонкий iPhone Air испытал наибольшее повышение стоимости в топовой конфигурации .
Версии на 256 ГБ и 512 ГБ подорожали на 100 долларов, в то время как модификация с накопителем на 1 ТВ выросла сразу на 300 долларов.
Цены на iPhone Air в Apple Store :
- версия на 256 ГБ стоит 1099 долларов (+100 долларов);
- версия на 512 ГБ стоит 1299 долларов (+100 долларов);
- версия на 1 ТВ стоит 1699 долларов (+300 долларов).
Интересно, что у посторонних ритейлеров и на популярных маркетплейсах эти модели пока можно найти дешевле.