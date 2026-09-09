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Эра складных смартфонов от Apple: представлен революционный iPhone Duo

21:22 09.09.2026 Ср
3 мин
Купертино официально вступает в борьбу за поклонников складных гаджетов
aimg Ольга Завада
Эра складных смартфонов от Apple: представлен революционный iPhone Duo Apple официально выпустила гибкий смартфон (скриншот: Apple)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Apple официально вступила в эру складных смартфонов, представив долгожданный iPhone Duo. Новинка получила "паспортный" форм-фактор, поддержку стилуса и стала самым дорогим смартфоном в истории бренда.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на официальную презентацию Apple.

Долгое время инсайдеры называли новинку iPhone Fold или iPhone Ultra. Однако Apple все же выбрала название iPhone Duo.

Такой ход выглядит смелым, ведь раньше слово Duo в своих названиях уже использовали конкуренты - компании Microsoft и Google.

Экран в формате паспорта и отказ от Face ID

Шарнирный механизм разработан таким образом, чтобы смартфон надежно складывался и раскладывался до абсолютно плоского состояния, а для прочности и уменьшения веса конструкции использована титановая рамка.

Новый iPhone Duo разворачивается по принципу паспорта:

Внешний дисплей - в сложенном состоянии диагональ экрана составляет 5,4 дюйма. Он поддерживает режим StandBy даже без подключения к зарядному устройству, постоянно отображая часы и другую информацию.

Внутренний дисплей - в разложенном виде пользователь получает самый большой 7,6-дюймовый экран в истории iPhone, которым удобно пользоваться как в портретной, так и в альбомной ориентации.

Многозадачность - устройство поддерживает разделенный экран (Split View) для одновременной работы двух разных приложений или нескольких окон одного (например, Safari), а также сценарии использования в стиле iPad.

При раскрытии элементы управления и интерфейс плавно переходят с одного экрана на другой.

Эра складных смартфонов от Apple: представлен революционный iPhone Duo

Apple продемонстрировала гибкий iPhone (скриншот: Apple)

Из-за ультратонкого корпуса инженерам пришлось отказаться от системы распознавания лица Face ID - модуль камеры просто не уместился по толщине. Вместо этого за безопасность отвечает фирменный сканер отпечатков пальцев Touch ID.

Адаптивный интерфейс и новые сценарии использования

Немалая площадь внутреннего экрана заставила Apple пересмотреть подходы к взаимодействию с мобильной ОС.

Чтобы 7,6-дюймовым дисплеем было удобно управлять одной рукой, разработчики из Купертино сместили док-панель и меню на боковую часть экрана.

В разложенном состоянии приложения адаптируются под планшетную версию iPadOS: например, в Mail или Slack отображается больше боковых панелей и деталей.

Пользователи впервые получили возможность изменять размер окон двух приложений "на ходу", а также перетаскивать между ними контент (например, фотографии из галереи в мессенджер).

Кроме того, появились эксклюзивные функции для двух экранов:

  • Камера - во время съемки людей внешний экран может отображать анимацию, чтобы привлечь внимание детей;
  • FaceTime - во время видеозвонков смартфон может одновременно транслировать live-поток с передней и основной камер.
Читайте больше: Apple сократила жизнь популярных устройств: которые iPhone, Mac и Watch больше не обновят

Цены, конфигурации и позиционирование на рынке

За новый формат покупателям придется существенно доплатить:

  • Базовая версия на 256 ГБ будет стоить от 2000 долларов;
  • Топовая конфигурация на 2 ТБ обойдется в 3000 долларов.

Старт продаж в фирменных магазинах запланирован на октябрь.

Отметим, что iPhone Duo оказался дороже ближайших конкурентов от Google и Samsung - модели Pixel 11 Pro Fold и Galaxy Fold 8 стартуют от 1 899 долларов.

Впрочем, он остается дешевле премиального Galaxy Fold 8 Ultra, который оценили в 2 099 долларов.

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