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Цены на официальные iPhone 18 Pro и Pro Max: поставщик Apple рассказал, когда стоит ожидать

18:24 10.09.2026 Чт
2 мин
Известен график предзаказов и даты релиза ключевых новинок
aimg Ольга Завада
Цены на официальные iPhone 18 Pro и Pro Max: поставщик Apple рассказал, когда стоит ожидать Официальный поставщик Apple в Украине прокомментировал старт продаж iPhone 18 (фото: Apple)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Новые iPhone уже готовятся к выходу в Украине, но их цены и сроки появления будут зависеть от модели.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на эксклюзивный комментарий генерального директора компании "АСБИС-Украина" (официального поставщика Apple в Украине) Ивана Павлика.

Официальная дистрибуция в Украине: когда ждать новинки

Отвечая на вопрос о том, какими будут цены на новые ключевые модели на украинском рынке, Иван Павлик отметил, что официальная информация станет доступной в начале этапа предзаказа новинок.

"Старт продаж зависит от вида гаджетов: по новой линейке iPhone 18 Pro и Pro Max мы ожидаем старт этапа предзаказа 18 сентября и старт продаж 25 сентября 2026", - отметил Павлик.

"Старт продаж наушников AirPods 5 и смарт-часов Apple Watch 12-й серии и Apple Watch Ultra 4 также запланирован не позднее 25 сентября 2026 года. Более точная дата будет сообщена впоследствии через авторизованных партнеров", - добавил он.

Читайте больше: До 188 тысяч гривен: в Украине обнародовали цены на новые iPhone

Предварительные цены

Пока официальный поставщик работает над финальным прайсом, напомним, что украинские ритейлеры (в частности, eStore.ua и Yabluka) уже предлагают ориентировочные цены на новые модели.

iPhone 18 Pro Max:

  • 256 ГБ - 83 999 грн;
  • 512 ГБ - 96 999 грн;
  • 1 ТВ - 122 999 грн;
  • 2 ТВ - 161 999 грн.

Модель выходит в цветах Burgundy, Glacier, Black и Silver.

Сложный iPhone Duo:

  • 256 ГБ - 124 999 грн;
  • 512 ГБ - 134 999 грн;
  • 1 ТВ - 156 999 грн;
  • 2 ТВ-– 187 999 грн.

Устройство будет доступно в оттенках Night Sky и Star White.

Добавим - первый складной смартфон компании, iPhone Duo, не поступит в продажу вместе с базовой линейкой новых смартфонов Apple.

Его релиз на украинском рынке задерживается: устройство появится в официальной продаже позже - в конце октября или начале ноября.

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