Провал передзамовлень чи ставка на Duo: чому нові iPhone 18 купують без ажіотажу

Після великої презентації 9 вересня Apple відкрила прийом попередніх заявок на нові флагмани. На відміну від минулих років, коли більшість конфігурацій iPhone розкуповували за лічені хвилини, цього разу попит не вражає.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Apple Insider .

Аналітики ринку, зважаючи на перші дані продажів нових iPhone, вказують на суттєве зменшення початкового ажіотажу.

Якщо у минулі роки найпопулярніші конфігурації розкуповували за лічені хвилини, то після відкриття передзамовлень 12 вересня більшість модифікацій залишалася доступною для отримання у день офіційного релізу - 18 вересня.

Динаміка затримок

Базовий флагман. Упродовж першої години після відкриття заявок у США жодна з версій стандартного iPhone 18 Pro не мала зміщення графіка постачань.

Наразі суттєва затримка відправки на два-три тижні зафіксована лише для моделі у сріблястому кольорі (Silver) з обсягом пам'яті 512 ГБ.

Старша лінійка Pro Max. Флагмани з накопичувачем на 1 ТБ та 2 ТБ доступні без затримок у більшості кольорів, за винятком бордового (Burgundy) на 2 ТБ.

Популярні конфігурації. Версії на 256 ГБ та 512 ГБ у кольорі Burgundy, а також варіанти на 256 ГБ у кольорах Glacier, Silver та Black першими змістили терміни відвантаження. Наразі більшість поставлять у межах від двох до трьох тижнів.

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Чому це відбувається?

Експерти виділяють кілька ключових причин такої поведінки покупців.

По-перше, значну частину уваги аудиторії перехопив майбутній гнучкий смартфон iPhone Duo, передзамовлення на який відкриється у жовтні.

Саме тому багато користувачів відкладають покупку, щоб порівняти пристрої.

По-друге, суттєвий вплив мають загальний економічний тиск, зростання цін через нестачу складників та нетиповий вибір дня для відкриття замовлень - техногігант зробив це у суботу.

Водночас аналітики зазначають: скромніші первинні показники не обов'язково свідчать про провал.

Apple могла суттєво збільшити обсяги виробництва, тому відсутність затримок може бути наслідком якісного планування постачання нових гаджетів.

Експерти переконані: повні висновки щодо успішності лінійки можна буде зробити лише після завершення всього циклу продажів.