Процесс переброски ядерного оружия из России в Беларусь идет, - Дуда

Россия сейчас перебрасывает свое тактическое ядерное оружие в Беларусь. Польша фиксирует этот процесс.

Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Я рассказывал президенту (президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузе - ред.) о реализации заявлений Владимира Путина о том, что тактическое ядерное оружие России будет перемещено на территорию Беларуси. Действительно, этот процесс происходит, мы это видим", - заявил Дуда во время общей пресс-конференции с главой португальского государства.

По словам президента Польши, подобные действия меняют архитектуру безопасности в Европе, а также на восточном фланге НАТО.

Ядерное оружие России в Беларуси

Напомним, в марте российский диктатор Владимир Путин заявил, что договорился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия на территории РБ. При этом глава Кремля рассказал о передаче белорусским военным ракетного комплекса "Искандер", который может нести ядерное оружие.

Уже 25 мая Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия РФ в Беларусь. Такую информацию не подтверждали ни страны Запада, ни белорусские мониторинговые каналы.

Через месяц CNN со ссылкой на неназванных представителей американской разведки сообщало, что в США не сомневаются в перемещении первой партии российского ядерного оружия в Беларусь.