Процесс переброски ядерного оружия из России в Беларусь идет, - Дуда
Россия сейчас перебрасывает свое тактическое ядерное оружие в Беларусь. Польша фиксирует этот процесс.
Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Я рассказывал президенту (президенту Португалии Марселу Ребелу де Соузе - ред.) о реализации заявлений Владимира Путина о том, что тактическое ядерное оружие России будет перемещено на территорию Беларуси. Действительно, этот процесс происходит, мы это видим", - заявил Дуда во время общей пресс-конференции с главой португальского государства.
По словам президента Польши, подобные действия меняют архитектуру безопасности в Европе, а также на восточном фланге НАТО.
Ядерное оружие России в Беларуси
Напомним, в марте российский диктатор Владимир Путин заявил, что договорился с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия на территории РБ. При этом глава Кремля рассказал о передаче белорусским военным ракетного комплекса "Искандер", который может нести ядерное оружие.
Уже 25 мая Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия РФ в Беларусь. Такую информацию не подтверждали ни страны Запада, ни белорусские мониторинговые каналы.
Через месяц CNN со ссылкой на неназванных представителей американской разведки сообщало, что в США не сомневаются в перемещении первой партии российского ядерного оружия в Беларусь.
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