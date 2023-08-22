Процес перекидання ядерної зброї з Росії до Білорусі триває, - Дуда

Росія зараз перекидає свою тактичну ядерну зброю до Білорусі. Польща фіксує цей процес.

Про це заявив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Я розповідав президенту (президенту Португалії Марселу Ребелу де Соузі - ред.) про реалізацію заяв Володимира Путіна про те, що тактична ядерна зброя Росії буде переміщена на територію Білорусі. Справді, цей процес відбувається, ми це бачимо", - заявив Дуда під час спільної прес-конференції з головою португальської держави.

За словами президента Польщі, подібні дії змінюють архітектуру безпеки в Європі та на східному флангу НАТО.

Ядерна зброя Росії у Білорусі

Нагадаємо, у березні російський диктатор Володимир Путін заявив, що домовився із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком про розміщення тактичної ядерної зброї на території РБ. При цьому глава Кремля розповів про передачу білоруським військовим ракетного комплексу "Іскандер", який може нести ядерну зброю.

Вже 25 травня Лукашенко заявив про початок переміщення ядерної зброї РФ до Білорусі. Такої інформації не підтверджували ні країни Заходу, ні білоруські моніторингові канали.

Через місяць CNN з посиланням на неназваних представників американської розвідки повідомляло, що у США не сумніваються у переміщенні першої партії російської ядерної зброї до Білорусі.