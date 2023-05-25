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Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия в Беларусь

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Четверг 25 мая 2023 18:57
Лукашенко заявил о начале перемещения ядерного оружия в Беларусь Фото: российский диктатор Владимир Путин и Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Российская Федерация уже приступила к перемещению ядерных боеприпасов на территорию Беларуси.

Об этом заявил Александр Лукашенко, пишет РБК-Украина со ссылкой на BELTA.

"Он (Владимир Путин, российский диктатор, - ред.) меня проинформировал, что сегодня он подписал указ о наших действиях по размещению ядерного оружия в Белоруссии. Речь шла о конкретном документе. Было принято решение в развитие того, что было сказано устно. Нам нужно было подготовить места хранения и прочее. Мы это сделали, поэтому уже началось перемещение ядерных боеприпасов", - заявил Лукашенко.

Отвечая на вопрос, находится ли ядерное оружие уже в Беларуси, Лукашенко ответил: "Возможно. Я приеду - посмотрю".

Ядерное оружие в Беларуси

В конце марта текущего года российский диктатор заявил о договоренности с Лукашенко о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. Тогда же Путин также заявил о передаче ракетного комплекса "Искандер", который может являться ее носителем.

Позже страна-оккупант начала обучение для военных Беларуси по обращению с тактическими ядерными боеголовками, а уже сегодня, 25 мая, Москва и Минск подписали соответствующий документ о размещении вооружения.

По словам министра обороны России Сергея Шойгу, решение о применении размещенного в Беларуси ядерного оружия будет приниматься в Москве.

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