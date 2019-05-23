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ЦВК оголосив про початок виборчої кампанії

Новини » Вибори 2019    23.05.2019 - 12:48
ЦВК оголосив про початок виборчої кампанії
Фото: Тетяна Сліпачук (РБК-Україна)

ЦВК готовий провести прозорі та легітимні парламентські вибори

Голова ЦВК Тетяна Сліпачук оголосила про початок виборчої парламентської кампанії з 24 травня. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Вона зазначила, що сьогодні в офіційній газеті центральних органів влади "Урядовий кур'єр" опубліковано указ президента Володимира Зеленського про розпуск Ради. У зв'язку з цим, виборчий процес починається з наступного дня після публікації указу.

"Після опублікування указу президента про дострокове припинення повноважень Верховної Ради та призначення позачергових виборів і відповідно до закону про вибори народних депутатів, виборчий процес позачергових виборів депутатів починається з наступного дня після опублікування указу, тобто 24 травня 2019 року без прийняття Центральною виборчою комісією будь-якого рішення щодо його початк", - заявила вона.

Вона заявила, що ЦВК готовий забезпечити прозорі та легітимні парламентські вибори. Сліпачук заявила, що запит суспільства щодо оновлення парламенту має право на реалізацію у правових межах.

"І президент України, і парламент, і політичні партії та кандидати у депутати, які мають намір брати участь у виборах мають усвідомлювати відповідальність за легітимність виборчого процесу та його результату", - заявила вона.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив про розпуск Верховної ради під час церемонії інавгурації 20 травня.

Учора, 22 травня, Рада відмовилась включати до порядку денного законопроекти Зеленського про вибори та публічні закупівлі.

Зазначимо, у зв'язку з ініціативами президента Володимира Зеленського олігарх Рінат Ахметов провів "роз'яснювальні бесіди" як з керівництвом Радикальної партії, так і "Оппоблока". За словами відразу декількох джерел видання РБК-Україна в Раді, Ахметов робить ставку на мажоритарні округи, обіцяючи бонуси рейтинговим депутатам.

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