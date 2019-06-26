У ЦВК заявили про скорочення "двійників" на виборах

Фото: Тетяна Сліпачук (РБК-Україна)

На виборчих округах зареєстровано менше кандидатів-"двійників", ніж в іншій парламентській кампанії

Центрвиборчком вжив заходів щодо недопущення використання політичних технологій під час проведення виборів в Раду. Про це заявила голова ЦВК Тетяна Сліпачук під час брифінгу щодо результатів реєстрації кандидатів у депутати на позачергових парламентських виборах, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, часто телефони "двійників" не працюють, а документи подані "під копірку". ЦВК ретельно перевірятиме подані документи "двійників".

"ЦВК прийняла позицію щодо недопущення застосування виборчих технологій. Однією з них є використання двійників. Ми зробили запобіжний крок. Внесені зміни до роз’яснення ЦВК, відповідно до яких, особи мали вказувати (дані, - ред.) щодо зміни прізвища. Також час коли ця зміна відбувалась", - заявила Сліпачук.



За її словами, завдяки такому заходу, на виборчих округах зареєстровано менше кандидатів-"двійників", ніж в іншій парламентській кампанії.

"Отримали меншу кількість двійників. Якщо в минулі роки така кількість на певних округах становила понад 6-7 осіб. То в даному випадку, за попередніми даними, ми отримали найвищу кількість двійників на окрузі 3-4 особи", - додала вона.

Нагадаємо, станом на 26 червня ЦВК зареєструвала 5845 кандидатів на вибори в Раду. За словами глави ЦВК Тетяни Сліпачук, остаточні цифри ще можуть змінитись в разі оскарження рішень Центрвиборчкому.