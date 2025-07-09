ua en ru
Ср, 09 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Противодействие спецслужбам. Норвегия ввела новый пакет санкций против России

Среда 09 июля 2025 08:59
UA EN RU
Противодействие спецслужбам. Норвегия ввела новый пакет санкций против России Фото: Норвегия ввела новый пакет санкций против России (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Норвегии объявило о введении санкций против двух крупнейших российских рыболовецких компаний - АО "Норебо" и ООО "Мурман Сифуд".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Норвегии.

Эти меры фактически запрещают судам обеих компаний вести промысел в норвежских водах и заходить в порты страны. Решение принято в рамках имплементации 17-го санкционного пакета Европейского союза от 20 мая 2025 года.

По словам главы норвежского МИД Эспена Барта Эйде, этот шаг стал частью усилий по противодействию активности российских спецслужб и "гибридной кампании" Москвы против стран Запада.

"Мы наблюдаем все более агрессивные действия со стороны РФ, направленные против союзников. И, по нашим оценкам, эта тенденция сохранится", - заявил Эйде.

Он добавил, что "Норебо" и "Мурман Сифуд" вовлечены в спонсируемые Кремлем операции по наблюдению за критически важной подводной инфраструктурой в территориальных водах Норвегии и ее союзников.

"Подобная деятельность может способствовать будущим диверсиям и представляет угрозу национальной безопасности", - добавил глава МИД.

Шпионская деятельность "Норебо" и "Мурман Сифуд"

В мае 2025 года обе компании были внесены в санкционный список Евросоюза. В сопроводительных документах ЕС указано, что суда этих компаний ведут промысел в Баренцевом и Норвежском морях, но также участвуют в разведывательной деятельности, направленной против гражданской и военной инфраструктуры.

Как утверждает Совет ЕС, российские рыболовные траулеры используются для секретного сбора информации, а часть судов "Норебо" оснащена технологиями, способными применяться в шпионских целях. Отмечается, что флот двух компаний насчитывает около 50 рыболовных судов.

Помощь Украине со стороны Норвегии

Норвегия поддерживает Украину с первых дней полномасштабного вторжения РФ. Так, страна активно присоединяется к международным усилиям, направленным на укрепление обороноспособности Украины, а также поддерживает дипломатические инициативы по привлечению агрессора к ответственности.

Так, в ноябре 2024 года парламентские партии Норвегии договорились выделить 3,2 млрд долларов на помощь Украине в 2025 году.

Кроме того, в апреле Норвегия присоединилась к коалиции дронов. Также в июне во время заседания "Рамштайн" страна объявила о выделении 700 млн долларов на дроны, с фокусом на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса.

Позже сообщалось, что Норвегия предоставит Украине поддержку в виде дронов и технологий на сумму 640 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Норвегия Российская Федерация
Новости
Почти все летело на Луцк: что известно о масштабной атаке РФ дронами и "Кинжалами"
Почти все летело на Луцк: что известно о масштабной атаке РФ дронами и "Кинжалами"
Аналитика
Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Вето Венгрии, помощь Украине, вступление в ЕС до 2030 года – интервью с еврокомиссаром Мартой Кос