Противодействие спецслужбам. Норвегия ввела новый пакет санкций против России

Правительство Норвегии объявило о введении санкций против двух крупнейших российских рыболовецких компаний - АО "Норебо" и ООО "Мурман Сифуд".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Норвегии.

Эти меры фактически запрещают судам обеих компаний вести промысел в норвежских водах и заходить в порты страны. Решение принято в рамках имплементации 17-го санкционного пакета Европейского союза от 20 мая 2025 года.

По словам главы норвежского МИД Эспена Барта Эйде, этот шаг стал частью усилий по противодействию активности российских спецслужб и "гибридной кампании" Москвы против стран Запада.

"Мы наблюдаем все более агрессивные действия со стороны РФ, направленные против союзников. И, по нашим оценкам, эта тенденция сохранится", - заявил Эйде.

Он добавил, что "Норебо" и "Мурман Сифуд" вовлечены в спонсируемые Кремлем операции по наблюдению за критически важной подводной инфраструктурой в территориальных водах Норвегии и ее союзников.

"Подобная деятельность может способствовать будущим диверсиям и представляет угрозу национальной безопасности", - добавил глава МИД.

Шпионская деятельность "Норебо" и "Мурман Сифуд"

В мае 2025 года обе компании были внесены в санкционный список Евросоюза. В сопроводительных документах ЕС указано, что суда этих компаний ведут промысел в Баренцевом и Норвежском морях, но также участвуют в разведывательной деятельности, направленной против гражданской и военной инфраструктуры.

Как утверждает Совет ЕС, российские рыболовные траулеры используются для секретного сбора информации, а часть судов "Норебо" оснащена технологиями, способными применяться в шпионских целях. Отмечается, что флот двух компаний насчитывает около 50 рыболовных судов.