ua en ru
Ср, 25 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Норвегия приобретет Украине беспилотники на 640 млн долларов

Среда 25 июня 2025 15:49
UA EN RU
Норвегия приобретет Украине беспилотники на 640 млн долларов Иллюстративное фото: Норвегия приобретет Украине беспилотники на 640 млн долларов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Норвегия предоставит Украине поддержку в виде дронов и дронной технологии на сумму 6,5 млрд норвежских крон (640 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Норвегии.

По словам главы норвежского правительства Йонаса Гар Стьоре, дроны имеют решающее значение для Украины в борьбе с Российской Федерацией (РФ). В том же числе важны в защите критической инфраструктуры и в боях на передовой.

Объявление помощи соответствует одной из целей увеличенного бюджета в размере 50 млрд крон (4,92 млрд долларов). Как отмечается на сайте, правительство предоставляет приоритет удовлетворению военных потребностей Украины, среди которых противовоздушная оборона, дроны, артиллерия и закупка оборудования у украинской промышленности.

"Эта поддержка будет способствовать созданию независимой украинской способности к сдерживанию, что будет важно также в случае заключения мирного соглашения. Норвегия закупает материалы, которые очень важны для Украины в ее оборонной борьбе. Мы продолжим оказывать поддержку в области морской безопасности и противовоздушной обороны, дронов и автономных систем", - заявил глава Министерства обороны Торе Сандвик.

Помощь Украине со стороны Норвегии

Норвегия поддерживает Украину во время полномасштабной войны, демонстрируя солидарность как на политическом, так и на гуманитарном уровне. Страна активно присоединяется к международным усилиям, направленным на укрепление обороноспособности Украины, а также поддерживает дипломатические инициативы по привлечению агрессора к ответственности.

В апреле Норвегия присоединилась к коалиции дронов. Также в июне, во время заседания "Рамштайн", страна объявила о выделении 700 млн долларов на дроны, с фокусом на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса и 50 млн долларов - в фонд NSATU Trust Fund.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Норвегия Война в Украине
Новости
Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО: все подробности
Зеленский и Трамп встретились на саммите НАТО: все подробности
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины