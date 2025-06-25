Норвегия приобретет Украине беспилотники на 640 млн долларов
Норвегия предоставит Украине поддержку в виде дронов и дронной технологии на сумму 6,5 млрд норвежских крон (640 млн долларов).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт правительства Норвегии.
По словам главы норвежского правительства Йонаса Гар Стьоре, дроны имеют решающее значение для Украины в борьбе с Российской Федерацией (РФ). В том же числе важны в защите критической инфраструктуры и в боях на передовой.
Объявление помощи соответствует одной из целей увеличенного бюджета в размере 50 млрд крон (4,92 млрд долларов). Как отмечается на сайте, правительство предоставляет приоритет удовлетворению военных потребностей Украины, среди которых противовоздушная оборона, дроны, артиллерия и закупка оборудования у украинской промышленности.
"Эта поддержка будет способствовать созданию независимой украинской способности к сдерживанию, что будет важно также в случае заключения мирного соглашения. Норвегия закупает материалы, которые очень важны для Украины в ее оборонной борьбе. Мы продолжим оказывать поддержку в области морской безопасности и противовоздушной обороны, дронов и автономных систем", - заявил глава Министерства обороны Торе Сандвик.
Помощь Украине со стороны Норвегии
Норвегия поддерживает Украину во время полномасштабной войны, демонстрируя солидарность как на политическом, так и на гуманитарном уровне. Страна активно присоединяется к международным усилиям, направленным на укрепление обороноспособности Украины, а также поддерживает дипломатические инициативы по привлечению агрессора к ответственности.
В апреле Норвегия присоединилась к коалиции дронов. Также в июне, во время заседания "Рамштайн", страна объявила о выделении 700 млн долларов на дроны, с фокусом на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса и 50 млн долларов - в фонд NSATU Trust Fund.
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