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Протидія спецслужбам. Норвегія ввела новий пакет санкцій проти Росії

Середа 09 липня 2025 08:59
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Протидія спецслужбам. Норвегія ввела новий пакет санкцій проти Росії Фото: Норвегія ввела новий пакет санкцій проти Росії (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Уряд Норвегії оголосив про введення санкцій проти двох найбільших російських риболовецьких компаній – АТ "Норебо" та ТОВ "Мурман Сіфуд".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Норвегії.

Ці заходи фактично забороняють судам обох компаній вести промисел у норвезьких водах та заходити до портів країни. Рішення ухвалено в рамках імплементації 17-го санкційного пакету Європейського союзу від 20 травня 2025 року.

За словами глави норвезького МЗС Еспена Барта Ейде, цей крок став частиною зусиль щодо протидії активності російських спецслужб і "гібридної кампанії" Москви проти країн Заходу.

"Ми спостерігаємо дедалі агресивніші дії з боку РФ, спрямовані проти союзників. І, за нашими оцінками, ця тенденція збережеться", - заявив Ейде.

Він додав, що "Норебо" та "Мурман Сіфуд" залучені до спонсорованих Кремлем операцій зі спостереження за критично важливою підводною інфраструктурою у територіальних водах Норвегії та її союзників.

"Подібна діяльність може сприяти майбутнім диверсіям і становить загрозу національній безпеці", - додав глава МЗС.

Шпигунська діяльність "Норебо" та "Мурман Сіфуд"

У травні 2025 року обидві компанії були внесені до списку санкцій Євросоюзу. У супровідних документах ЄС зазначено, що судна цих компаній ведуть промисел у Баренцевому та Норвезькому морях, але також беруть участь у розвідувальній діяльності, спрямованій проти цивільної та військової інфраструктури.

Як стверджує Рада ЄС, російські рибальські траулери використовуються для секретного збору інформації, а частина суден "Норебо" оснащена технологіями, здатними застосовуватися у шпигунських цілях. Зазначається, що флот двох компаній налічує близько 50 рибальських суден.

Допомога Україні з боку Норвегії

Норвегія підтримує Україну з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Так, країна активно долучається до міжнародних зусиль, спрямованих на зміцнення обороноздатності України, а також підтримує дипломатичні ініціативи щодо притягнення агресора до відповідальності.

Так, у листопаді 2024 року парламентські партії Норвегії домовилися виділити 3,2 млрд доларів на допомогу Україні у 2025 році.

Окрім того, у квітні Норвегія приєдналася до коаліції дронів. Також у червні під час засідання "Рамштайну" країна оголосила про виділення 700 млн доларів на дрони, з фокусом на підтримку українського оборонно-промислового комплексу.

Пізніше повідомлялось, що Норвегія надасть Україні підтримку у вигляді дронів та технологій на суму 640 млн доларів.

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