Рекордная помощь после "Рамштайна": что пообещали Украине союзники
Сегодняшнее, 28-е заседание в формате "Рамштайн" принесло Украине беспрецедентную военную поддержку со стороны союзников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.
"28-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" стало очередным подтверждением: партнеры остаются надежными и решительными в поддержке Украины", - говорится в заявлении Минобороны.
В частности министр Минобороны Рустем Умеров отметил, что Украина имеет значительные результаты. По его данным, в 2025 году помощь по безопасности превысит показатели всех предыдущих лет полномасштабной войны.
"По итогам встречи наши партнеры объявили о новых пакетах помощи и важных шагах поддержки", - добавил он.
Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов - 350 млн фунтов. Это, по данным министра, позволит передать Украине 100 000 дронов в 2025 году.
В общем, в 2025 году британская военная поддержка составляет 4,5 млрд фунтов, из которых 247 млн фунтов будет направлено на подготовку Вооруженных Сил Украины.
Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 млрд евро.
"Бундестаг уже утвердил это решение", - сообщил Умеров.
В пакет в частности войдет:
- финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине,
- передача систем ПВО, оружия и боеприпасов.
Нидерланды предоставляют пакет помощи стоимостью 400 млн евро:
- в него входят противоминный корабль, катера и морские дроны.
Бельгия объявила долгосрочную инициативу:
- ежегодная помощь Украине в размере 1 млрд евро до 2029 года,
- передача противоминного корабля.
Норвегия выделяет:
- 700 млн долларов на дроны, с фокусом на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса,
- 50 млн долларов - в фонд NSATU Trust Fund.
Канада:
- 45 млн долларов на дроны, средства РЭБ, IT-решения, а также бронированные машины Coyote и Bison.
Швеция:
- 440 млн евро - на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения для Украины.
"Я благодарен всем странам, которые продолжают поддерживать Украину. Спасибо моим очень хорошим друзьям, министру Гили и министру Писториусу, за организацию этой встречи. Мир в Украине должен быть справедливым, длительным и защищенным международным единством. Вместе мы работаем над достижением этого", - подытожил глава Минобороны.
"Рамштайн"
Сегодня, 4 июня, в штаб-квартире НАТО состоялась уже 28 встреча Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн".
Примечательно, что на этот раз впервые поехал не глава Пентагона Пит Гегсет, а представитель Пентагона Кингсли Уилсон. По его словам, у Гегсета очень загруженный график.
Подробнее о том, что известно о новом "Рамштайн", можно узнать в материале РБК-Украина.
В то же время стоит отметить, что Умеров ранее сегодня раскрыл детали будущих инвестиций "Рамштайна" в оружие для Украины.
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