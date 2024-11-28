В Норвегии одобрили увеличение помощи Украине до 3,2 млрд долларов в 2025 году
Парламентские партии Норвегии договорились выделить 35 млрд норвежских крон (3,2 млрд долларов) на помощь Украине в 2025 году. Такую сумму заложат в бюджет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vart Land.
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере провел встречу с лидерами парламентских партий, на которой обсуждалось финансирование помощи Украине в 2025 году.
Такую встречу решили провести после того, как в проект госбюджета Норвегии заложили на помощь Украине в 2025 году только 15 млрд крон (около 1,3 млрд долларов). Это вызвало недовольство у оппозиционных партий, они в ответ потребовали выделить 45 млрд крон (более 4 млрд долларов).
"Это важный сигнал для Украины, которая переживает тяжелые времена, и важный сигнал для тех, кто нападает", - заявил глава норвежского правительства после встречи с лидерами парламентских партий.
Он уточнил, что в ходе встречи пытался найти такое решение, которое поддержат все партии в парламенте. Лидеры партий поддержали выделение 3,2 млрд долларов.
Стоит заметить, что на помощь Украине в 2024 году Норвегия выделила 27 млрд норвежских крон (2,44 млрд долларов).
Планы правительства Норвегии
Напомним, еще несколько дней назад Йонас Гар Стере заявил, что его правительство хочет выделить на помощь Украине 2,7 млрд долларов вместо 1,3 млрд, которые были предусмотрены проектом госбюджета.
К слову, Норвегия остается одним из основных союзников Украины. В частности, до конца года она может передать шесть истребителей F-16.
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